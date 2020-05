Lana del Rey estrena sorprendente canción hablada: “Patent leather do-over”/Foto: Grazia México

Para terminar una controversia en línea que se ha desarrollado en los últimos días, Lana Del Rey lanzó una nueva pieza de palabras habladas titulada “Patent leather do-over”, con música de Jack Antonoff, a última hora del sábado.

La cantante llamó la atención con una publicación del jueves redactada con fuerza en la que escribió que los críticos la acusaban de "abuso glamoroso" y la mantenían con un estándar diferente al de otras artistas femeninas como Doja Cat, Ariana Grande , Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyonce, quienes "han tenido los números uno con canciones sobre ser sexy, no usar ropa, fingir, hacer trampa, etc."

Doja Cat, Lana del Rey y Ariana Grande tuvieron una disputa en redes sociales/Foto: Music Mundial

En una publicación de seguimiento del sábado, la cantante dijo que la nueva pieza aparecería en "Behind the Iron Gates - Insights From an Institution", el segundo de dos LPs de palabras habladas que ha grabado, y que según ella se vence en marzo.

Lana anunció previamente su primer álbum de palabras habladas "Violet Bent Backwards Over the Grass", así como una continuación de su álbum nominado al Grammy "Norman F-ing Rockwell", que cuenta con una amplia colaboración con Antonoff.

El nuevo tema de Lana del Rey

En "Charol Do-Over", Del Rey habla sobre la fallecida poeta británica Sylvia Plath y su obra más conocida, "The Bell Jar".

“Sylvia, sabía lo que querías decir cuando hablaste sobre nadar en el océano y dejar tus zapatos negros de charol apuntando hacia él mientras nadabas. Te hizo cosquillas dejarlos allí ”, dice Del Rey, continuando con una referencia al esposo de Plath, el poeta Ted Hughes.

“Era el pensamiento de un niño pequeño, o de un hada perdida. Me recordó quién soy. Es por eso que ahora estoy en esta instalación junto al océano y por qué voy descalzo, y por qué voy con calma. Por qué dejo mis zapatos en la escalera.

También te puede interesar: Lana del Rey no se arrepiente por controversiales declaraciones ¡Se defiende!

“Lo hago por ti y lo hago por mí. Debido a que aprendí de los demás y de usted, aprendí que faltaba una pieza para encontrar la calma existencial y la dicha doméstica para conducir a la paz. Así que mira, no puedes enamorarte de un hombre como Ted o un músico que canta sobre ser libre ".