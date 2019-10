Lana del Rey desconoce a Bad Bunny y niega colaboración

Lana del Rey es una de las cantantes más populares de la actualidad, pues la melancólica artista se ha convertido en la favorita de millones por su estilo musical, el cual tiene un tono depresivo pero romántico.

Hace unas semanas la talentosa cantante decidió ampliar sus horizontes participando en el soundtracks de Scary Stories to tell in the dark’ del director mexicano Guillermo del Toro.

Tras la buena aceptación que obtuvo decidió probar con otros generos, pues recientemente participó junto a Ariana Grande y Miley Cyrus en el tema ‘Don’t call me angel’ lo que despertó el interés de otros artistas urbanos para colaborar con ella, aunque no todos tuvieron esa suerte.

Bad Bunny quiere con Lana del Rey

El famoso trapero Bad Bunny ha tenido un avance en su carrera, pues pasó de ser reconocido solo en redes sociales a convertirse en un ícono de la música latina colaborando con gigantes de la música como Drake, Residente y Will Smith.

Tras su enorme y creciente fama, se rumoró que Bad Bunny estaba interesado en colaborar en un tema con la famosa cantante Lana del Rey, pues es admirador de su música, aunque sus sueños solo quedarán en eso tras la declaración de la cantante.

“No lo conozco y no he escuchado nada de él”.

Los sueños de Bad Bunny se destrozaron después de que se revelara que Lana del Rey nisiquiera conoce al trapero o su trabajo, por lo que su fama podría no ser tan grande como él pensaba.

Aunque la mezcla de sus estilos seria algo muy interesante de escuchar, el propio Bad Bunny dejó en claro que es algo que nunca pasará pues aseguró que Lana del Rey respondió a la petición con un frío y rotundo ‘no’.

