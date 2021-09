¿Lana del Rey demandará a Lorde por plagio musical?

El regreso musical de Lorde está siendo opacado por las acusaciones de plagio que ha recibido en su contra por parte de los fanáticos de Lana del Rey, quienes aseguran que ‘Stoned At the Nail Salon’ es muy similar a ‘Wild at Heart’ y ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have it’.

Todo parece indicar que estas acusaciones han llegado a oídos de Lana, quien le ha reclamado a su colega por esta situación. Para evitar que el problema crezca, su equipo le ha ofrecido a la cantante una parte de las ganancias que genere esta canción bajo el concepto de derecho de autor.

“El equipo de Lana estuvo de acuerdo, y después de que un experto se involucró y se celebraron algunas discusiones entre todos los involucrados, la gente de Lorde regresó y le ofreció a Lana un porcentaje de los derechos de publicación de la canción”, declaró The Sun en una reciente publicación, misma que no ha demorado en hacerse viral.

Lana del Rey no quiere dinero

La cantante estadounidense no está interesada en recibir un beneficio económico de ‘Stoned At the Nail Salon’.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la intérprete de ‘Blue Jeans’ no ha aceptado dicha oferta, pues lo único que ella quiere es que se reconozca públicamente que se inspiraron en ‘Wild at Heart’ y ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have it’ para crear ‘Stoned At the Nail Salon’, perteneciente a su nuevo álbum titulado ‘Solar Power’.

The Sun asegura que sus fuentes han dicho que Lorde ha aceptado la similitud entre las canciones pero que se niega a admitirlo públicamente. Dicha situación abre la posibilidad de que Lana del Rey interponga una demanda en su contra, aunque se sabe que el equipo de trabajo de ambos artistas están intentando hacer todo lo posible para evitar que esto ocurra.

