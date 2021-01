Lana del Rey cree que Trump era necesario para revelar el MAYOR problema de EEUU

Lana del Rey abordó la controversia en torno a la portada de su álbum, Chemtrails Over the Country Club y el motín del Capitolio de los Estados Unidos durante una entrevista de BBC Radio 1 el lunes (11 de enero).

La cantante conversó con Annie Mac sobre la falta de diversidad en la portada del álbum, que es una toma vintage en blanco y negro con sus amigas de toda la vida.

La estrella de Norman F --- ing Rockwell le dijo a Mac que sospechaba que el problema surgiría una vez que lo revelara. "Entonces, cuando realmente comenzaron a decir cosas, les respondí y les dije: 'Tengo muchos problemas, pero la inclusión no es uno de ellos'. Simplemente no lo es. No puedes simplemente convertirlo en mi problema".

"Mis amigos, mi familia, mi lo que sea ... no son todos de una sola manera y no somos nosotros los que asaltan el Capitolio. Votamos por Biden", dijo la cantautora.

Lana del Rey señaló en su entrevista de BBC Radio 1 que la mitad de las mujeres que aparecen en su portada de Chemtrails son personas de color, y se sintió "incómoda" al verlas arrastradas a la controversia: "Pero también hablé con ellos y me dijeron: 'No nos importa. A ti no debería importarte".

Lana del Rey opina sobre Donald Trump

Lana del Rey dio más detalles sobre el motín del Capitolio, cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio el pasado 6 de enero para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales, dejando cinco personas muertas.

"Creo que, para la gente que irrumpió en el Capitolio, es una rabia disociada. Quieren irse en alguna parte", dijo después de llamar a Trump "enfermo" y afirmar que no sabía que "está incitando a un motín" mientras sus partidarios lo describen. como una "revolución". "Y es como si no supiéramos cómo encontrar la manera de ser salvajes en nuestro mundo".

Lana del Rey llama "salvaje" al ataque en el Capitolio

La cantante dice que cree que los últimos cuatro años fueron necesarios para que hubiera cambios en este país.

"La locura de Trump, por muy mala que fuera, realmente tenía que suceder. Realmente necesitábamos un reflejo del mayor problema de nuestro mundo, que no es el cambio climático, sino la sociopatía y el narcisismo. Especialmente en Estados Unidos. Va a matar al mundo . No es capitalismo, es narcisismo. Me sorprendió que no tuviéramos un psicópata loco de televisión en vivo como presidente hace mucho tiempo porque eso es lo que vemos en la televisión y eso es lo que vemos en Instagram".

Puedes leer en La Verdad Noticias: Lana Del Rey responde a las consecuencias de la publicación de Instagram

¿Qué opinas de las declaraciones de Lana del Rey sobre Donald Trump?, ¿Crees que tiene razón? Dinos en los comentarios.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.