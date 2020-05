Lana del Rey causa controversia al defender sus polémicas declaraciones (VÍDEO)

Lana del Rey acudió a Instagram una vez más para defender sus publicaciones pasadas en las cuales nombró a varias otras artistas y causó una lluvia de críticas en su contra en Internet desde su primer post.

Del Instagram de Lana del Rey

"Oye, No quiero, ya sabes, seguir y seguir sobre esta publicación, pero solo quiero recordarte que en esa publicación - la única declaración personal que he hecho, gracias por su calidez y acogedores - fue sobre la necesidad de permitir fragilidad en el movimiento feminista. Será importante", fue el comenzó en un video de seis minutos de duración de Lana del Rey.

"Y cuando mencioné mujeres que se parecen a mí, no me refería a blancas como yo, me refiero al tipo de mujeres que, ya sabes, otras personas podrían no creerles, porque piensan, 'Oh, bueno, mírenla, ella se lo merece, o lo que sea ", dijo en el nuevo clip.

En la publicación original de Lana del Rey sobre el tema, publicada el 21 de mayo, la cantante y compositora había preguntado: "Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani y Nicki Minaj y Beyonce han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, usar sin ropa, mierda, trampas, etc., ¿puedo volver a cantar sobre mi cuerpo, sentirme enamorada incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero, o lo que quiera, sin ser crucificado o diciendo que estoy glamorizando abuso?.

Lana del Rey defiende primera publicación

En una segunda publicación, Lana del Rey, siguió expandiéndose sobre esos pensamientos: "Creo que es triste que las mujeres que mencioné, ya sea porque cantan sobre bailar por dinero o lo que sea, las mismas cosas, por cierto, que he estado cantando durante 13 años; Por eso estoy en ese escalón. Sí, son mis amigos y compañeros, contemporáneos. La diferencia es que cuando me subo al poste, la gente me llama prostituta, pero cuando [FKA] Twigs se sube al poste, es arte.

"Mis amigos me recuerdan constantemente que líricamente hay capas y factores psicológicos complicados que intervienen en algunas de mis composiciones, pero solo quiero decir, ya sabes, la cultura está súper enferma en este momento . Y el hecho de que quieran convertir mi publicación, mi defensa de la fragilidad en una guerra racial, es realmente malo", agregó Lana del Rey.

Lana del Rey afirmó: "Sabes, creo que lo que es realmente triste es como una defensora personal, como una niña, como alguien que quiere lo mejor para cada cultura ... solo quiero decir a todos otras mujeres que son como yo, buenas chicas, bien intencionadas, que la cultura las fastidia constantemente solo porque dices lo que realmente quieres decir: estoy contigo. Siento por ti y Sé que sientes por mí ".

"Puedes llamarme como quieras", agregó Del Rey. "Lamento no haber agregado a una persona caucásica, 100% caucásica a la mezcla de mujeres que admiro. Realmente dice más sobre ti que sobre mí".

Lana del Rey dijo que su publicación original había dado como resultado cientos de miles de comentarios negativos y que alguien divulgó su número de teléfono privado.

"Creo que lo interesante es la primera vez que decido contarte algo sobre mi vida, o el hecho de que estoy escribiendo libros que narran esa fragilidad, que entran 200,000 comentarios odiosos y rencorosos. Mi número de teléfono se filtró, y , ya sabes, comentarios como "Eres una blanca perra" Es lo opuesto al espíritu defensor, es lo que causa fragilidad, pero no me detendrá, punto", dijo.

Publicación original de Lana del Rey

"Desafortunadamente", agregó, "cuando tienes un buen corazón, no siempre brilla, y sigues caminando de todos modos. Haces esas reparaciones personales para sanar el linaje kármico de tu familia y la enfermedad de este país. Abuso doméstico , problemas de salud mental, la segunda epidemia que surge de esta pandemia. Es algo real. De eso estaba hablando ".

Lana del Rey anunció nuevo proyecto

Al final de su video, Lana del mencionó sus próximos proyectos de poesía y reveló el título de su próximo álbum, que previamente anunció que se lanzaría el 5 de septiembre.

"Como siempre, estoy agradecido de que mi musa todavía esté aquí y que en los últimos tres años haya sido bendecida por tener la visión y la capacidad de canalizar dos libros de hermosos poemas. Creo que mi nuevo disco, Chemtrails Over the Country Club, también es especial ", insinuó.

Pero volviendo al tema, Del Rey, que compartió una de sus palabras habladas, "Charol Do-Over" durante el fin de semana, se defendió una vez más.

"Lamento que algunas de las chicas con las que hablé, que fueron mencionadas en esa publicación, tengan una opinión súper diferente de mi visión, especialmente porque hemos estado tan cerca por tanto tiempo. Pero, de nuevo, realmente llegas a lo profundo de tu propio corazón y dices: "¿Tengo buenas intenciones?" Y, por supuesto, para mí, la respuesta siempre es sí ", dijo.

"No soy el enemigo, y definitivamente no soy racista, así que no lo tuerzas", dijo a la cámara. "Nadie puede contar tu historia excepto tú, y eso es lo que haré en los próximos dos libros. Así que Dios los bendiga y, sí, joder si no te gusta la publicación".