Lana del Rey anuncia nuevo disco y los fans están emocionados

Los fans iniciarán el 2023 con nueva música de la cantante.

Fue a finales del año pasado cuando Lana del Rey anunció que dejaba las redes sociales para enfocarse a su familia y diversos proyectos, lo cual puso muy triste a sus fieles fanáticos. Sin embargo, hoy han sido recompensados con la increíble noticia de que muy pronto podrán escuchar música nueva.

A través de un comunicado compartido por su equipo de trabajo, la cantante anunció que el 10 de marzo del 2023 podrán disfrutar de un nuevo disco en las plataformas digitales, el cual llevará por título ‘Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd’.

'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd' es el nombre que recibe su noveno álbum de estudio.

En lo que respecta a la portada, esta nos hace recordar a la década de los 60’s, época en la que la fotografía no conocía el color. Asimismo, anticipa que el disco tendrá algunas colaboraciones con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Tommy Genesis y SMYL.

'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd' llegará cinco meses después del lanzamiento de su octavo disco titulado ‘Blue Banisters’, cuya portada fue severamente criticada por los fans. Pese a ello, este proyecto fue un rotundo éxito en streams y ventas.

Lana del Rey estrena nueva canción

Aunado al lanzamiento de su noveno álbum de estudio, la intérprete de ‘Born To Die’ celebró el estreno de ‘Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd’ en Spotify, Apple Music, iTunes y Amazon Music, así como un audio oficial en su canal de YouTube.

Como era de esperarse, este primer sencillo promocional ha sido un rotundo éxito en las plataformas digitales y en redes sociales es posible leer cientos de mensajes halagadores que los fans han hecho a Lana del Rey y este nuevo proyecto, el cual promete ser uno de los mejores de su carrera artística.

¿Por qué el nombre de Lana del Rey?

Elizabeth Woolridge Grant se ha consagrado como una de las mejores exponentes del género alternativo en la actualidad.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Elizabeth Woolridge Grant eligió el nombre artístico de Lana Del Rey debido a su admiración por la diva del cine estadounidense Lana Turner y el automovil Ford del Rey.

