Lana del Rey ENLOQUECE con su sorpresiva visita a México ¡Con sus amigas!

Lana del Rey es una de las cantantes neoyorkinas más destacadas en el mundo de la música, que siempre cautiva con su talento en vocal, pero también con su belleza.

Ahora la cantante estadounidense trae a sus fans mexicanos totalmente enamorados, ya que anda de visita en nuestro país, pues así lo confirmó con las últimas historias y fotografías que ha compartido a través de sus redes sociales.

Lana del Rey de visita en México

Tal parece que esta noticia no es ningún simulacro, pues desde hace unas horas y a través de sus historias de Instagram, Lana del Rey comenzó a levantar sospechas sobre su visita a México.

Pero ahora nada de eso es duda, pues posteriormente confirmaron algunos fans de la también productora, quienes aseguraron que Lana del Rey estuvo en un establecimiento de Ensenada, Baja California, celebrando el cumpleaños de una amiga.

Lana del Rey hace sorpresiva visita a México

Hay que destacar que horas después fue la misma cantante estadounidense quien confirmó que efectivamente está de visita en territorio mexicano, al menos eso dio a entender con dos fotos que subió a su cuenta de Twitter, una de ellas una selfie de ella usando una camisa azul de cuadros, y otra de una gran bandera mexicana ondeando en lo alto.

Lana del Rey en Ensenada con sus amigas

No es para menos que estas fotos dieron de qué hablar entre sus fans y demás fanáticos de la música, pues en primer lugar, porque Lana del Rey se vino a pasar un tiempo en México y a pesar de la pandemia de coronavirus.

Lana del Rey celebró el cumpleaños de una de sus amigas en Ensenada

Por otro lado, porque muchos de sus fans siguen esperando a que la cantante lance su esperado séptimo álbum de estudio, el cual llevará por nombre Chemtrails Over The Country Club, mismo que no se sabe cuándo llegará a los oídos de todos, pues según se estrenaría a principios de septiembre de este año y nomás no.

