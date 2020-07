Lana del Rey ASUSTA con estas fotos de su sobrepeso ¿Qué le “SUCERDIÓ”?

Lana del Rey ASUSTA con estas fotos de su sobrepeso ¿Qué le “SUCERDIO”?

Lana del Rey es una famosa cantante que ha dado mucho de qué hablar en las redes y es que recientemente captada de compras en Los Ángeles, California, luciendo unos kilos de más, que causaron la preocupación de sus fans.

Fue a través de Twitter que comenzaron circular unas fotografías de la popular estrella alternativa en donde viste un short de mezclilla, una blusa tipo polo negra, lentes oscuros, una gorra de camuflaje y un cubrebocas a juego, mientras salía de una tienda de la ciudad estadounidense tras haber comprado algunos insumos y las reacciones no se hicieron esperar.

Tal parece que sus haters se han aprovechado de estas imágenes, pues algunos se fueron con todo en contra de la cantante de música alternativa, asegurando que se ha dejado de cuidar durante esta cuarentena y es lo que la ha hecho subir tanto de peso.

Por otro lado, otros se mostraron muy molestos con las reacciones sobre el tema, calificando las acciones como inapropiadas, inmorales e hipócritas, pues no saben lo que pueden hacer sufrir a una persona atacando de esa manera.

Las críticas hacia Lana del Rey

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Elizabeth Woolridge Grant, conocida artísticamente como Lana del Rey, recibe ofensivos comentarios, pues días atrás había mostrado para sus fanáticos el nuevo look por el que ha optado en esta cuarentena, se trata de un rubio con luces claras que está muy de moda, pero no fue del agrado de sus seguidores.

En las redes muchos manifestaron que no es el look ideal de la cantante y prefieren verla con su emblemático cabello castaño, además, también destacaron que su estado físico es muy distinto al de antes, motivo por el cual "ha envejecido 30 años" de la noche a la mañana tras el cambio de imagen, de acuerdo con sus fans.

Lana Del Rey today in Los Angeles❤️ pic.twitter.com/4ioznCWIO6 — �������������� (@melindamme) July 29, 2020

Cabe destacar que estos ataques por los usuarios de Internet fueron combatidos por otros usuarios, quienes defendieron a Lana del Rey y comenzaron con el movimiento "#WeLoveYouLana", el cual buscaba apoyar a la intérprete de temas como "Video Games", "Ride" y "Born to die". Este hashtag se volvió tendencia durante unas horas en Twitter ¿Crees que Lana del Rey ha descuidado su figura?¿Crees que una cantante debe mantener siempre delgada?