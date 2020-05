Lana Del Rey responde a las consecuencias de la publicación de Instagram

Lana Del Rey publicó una declaración en su cuenta de Instagram en la que anunció un nuevo álbum que saldrá el 5 de septiembre y dijo que estaba harta de las críticas que dicen que glamouriza el abuso en su música.

Llamó a un grupo de artistas por su nombre ("Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani y Nicki Minaj y Beyoncé") que, según ella, "han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, sin ropa, fornicando, engañando, etc. "

Lana Del Rey respondió a las consecuencias de la publicación con algunos comentarios sobre la publicación en cuestión, que luego volvió a publicar en su historia de Instagram. "Hno. Es triste hablar de un problema de WOC cuando estoy hablando de mis cantantes favoritos ", escribió, y continuó:

Lana Del Rey responde

Literalmente podría haber dicho a cualquiera, pero elegí a mis personas favoritas. Y este es el problema con la sociedad actual, no todo se trata de lo que quieras que sea. Este es exactamente el punto de mi publicación: hay ciertas mujeres en las que la cultura no quiere tener una voz, puede que no tenga que ver con la raza, no sé con qué tiene que ver. Ya no me importa, pero nunca me llamen racista porque eso es una mierda.

Lana Del Rey responde en Instagram

Y en otro: “Y mi última nota sobre el tema, cuando dije personas que se parecen a mí, me refería a las personas que no se ven fuertes o necesariamente inteligentes, o como si tuvieran el control, etc., se trata de abogar para una personalidad más delicada, no para una mujer blanca, gracias por los comentarios de Karen. Útil V: (Uno de los estereotipos más comunes del uso de la palabra Karen es el de una mujer blanca de mediana edad, típicamente estadounidense, que muestra agresividad).

Las consecuencias incluyeron un titular de Bossip que decía: "Saltó Karen"