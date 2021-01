Lana Del Rey estrena tétrico video musical de “Chemtrails Over The Country Club”/Foto: Stereogum

Lana De Rey está de lleno en modo de lanzamiento una vez más, después de haber tenido que defender la portada de su nuevo álbum Chemtrails Over the Country Club, ya que muchos la criticaron por sólo presentar a "personas blancas" en la imagen.

Bueno, esperamos que hayas asimilado esa controversia, porque ahora ha lanzado la canción principal de su próximo álbum.

Escrita y producida por su socio en el crimen Jack Antonoff una vez más, "Chemtrails Over the Country Club" continúa los estilos escasos y temperamentales del sencillo principal "Let Me Love You Like a Woman".

Lana nuevamente fue acusada de racismo, por la portada de su disco. Sin embargo, la cantante defendió su trabajo ante los haters/Foto: Twitter

Es otra de sus canciones de decadencia, con letras sobre joyas, autos deportivos, horóscopos y, de hecho, chemtrails (quimioestelas) y clubes de campo, antes de que guitarras y cuerdas distorsionadas finalmente se traguen la canción.

El extraño nuevo video musical de Lana Del Rey

El video se estrenó este 11 de enero a las 2:10 pm ET, o las 11:10 am en la amada California de Lana Del Rey. (El jurado aún está deliberando sobre si todos los 1 son una conspiración similar a un chemtrail).

Presenta a Del Rey viviendo su fantasía retro mientras usa esa máscara de malla maldita antes de que ella y sus chicas sean arrastradas por un tornado y, uh, ¿se conviertan en hombres lobo demoníacos? También involucra pescado y limones y un coche elegante, pero aquí estamos, todavía atrapados en los hombres lobo.

Del Rey le dijo previamente a Antonoff, en una historia de portada para el medio Interview, que la canción sería sobre sus "mejores amigas deslumbrantes" y "hermosas hermanas", a quienes casualmente puso en la portada del álbum.

“Menciona querer tanto ser normal y darte cuenta de que cuando tienes una mente hiperactiva y excéntrica, una grabación como Chemtrails es justo lo que obtendrás”, continuó.

Hablando del disco, Chemtrails Over the Country Club saldrá a la venta el 19 de marzo, según su lista de Apple Music.

Del Rey ya publicó la lista de canciones con la portada del álbum, confirmando que Chemtrails también incluiría canciones previamente comentadas como "Tulsa Jesus Freak" y "White Dress".

