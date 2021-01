Lana Del Rey ENLOQUECE a sus fans con la portada y tracklist de su nuevo álbum

Lana del Rey es una de las cantantes mas exitosas de todos los tiempos y ahora su sexto álbum Chemtrails Over the Country Club, que se ha prometido desde 2019 ha dado mucho de que hablar en las redes sociales.

Resulta que hoy se ha compartido la lista de canciones y la portada del disco, en la que se puede ver que incluye el ya lanzado tema “Let Me Love You Like a Woman", la canción previamente comentada "Tulsa Jesus Freak" y la canción principal que está programada para salir mañana 11 de enero de 2021.

El álbum termina con "For Free", que puede ser la canción de Joni Mitchell que ha versionado anteriormente y que con estos adelantos ha enloquecido las redes sociales, volviéndose tendencia principalmente en Twitter.

Lista de canciones que incluye el álbum Chemtrails Over the Country Club

01 Vestido blanco

02 Chemtrails sobre el Country Club

03 Tulsa Jesus Freak

04 Déjame amarte como una mujer

05 Salvaje de corazón

06 Oscuro pero solo un juego

07 No todos los que deambulan están perdidos

08 Yosemite

09 Rompiendo lentamente

10 Baila hasta morir

11 Gratis

Hay que destacar el próximo 11 de enero de 2021, después de meses retrasando la fecha de lanzamiento, podremos disfrutar del nuevo material musical de la artista estadounidense, se trata de “Chemtrails Over the Country Club”. Este mismo día podremos ver el videoclip del tema que Lana del Rey ha querido lanzar como adelanto de su álbum.

Cabe destacar que esta noticia lo ha anunciado la propia artista a sus más de 17 millones de seguidores de Instagram y Twitter, pues en tan solo 25 segundos, Lana del Rey ha conseguido que sus fans se quedaran con ganas de más y es que para anunciar su nuevo trabajo musical ha empleado mucho brillo, transparencias y diamantes.

