¡Lamentable! MUERE vocalista de ROXETTE, Marie Fredriksson (FOTOS)

¡Lamentable! MUERE la cantante de Roxette, Marie Fredriksson (FOTOS)

El mundo de la música está de luto, pues Marie Fredriksson, quien como cantante de Roxette fue una de las voces más reconocidas en los años 80 y 90, murió a los 61 años después de una larga enfermedad que la aquejaba de hace algunos años.&

Su familia mediante un comunicado a Expressen, un periódico en su Suecia natal expresó: "Es con gran tristeza que tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido".

La enfermedad que la llevo a la muerte

Hay que destacar que en septiembre de 2002, Fredriksson sufrió una convulsión en su baño y sufrió una fractura en el cráneo, pero poco después una resonancia magnética posterior reveló que tenía un tumor cerebral y se le dio un 25% de posibilidades de supervivencia.

Sobrevivió, pero tuvo problemas de salud como resultado de la radioterapia, por lo que pudo presentarse hasta 2016, cuando anunció su retiro debido a los efectos de su enfermedad, momento en el que su compañero en Roxette, Per Gessle, expresó su amor por Fredriksson y su familia: "Las cosas nunca serán lo mismo".

Marie Fredriksson y Roxette

El dúo Roxette se conoció a fines de la década de 1970, se formó en 1986 por sugerencia de un ejecutivo discográfico sueco, ya que Fredriksson había tenido una carrera en solitario moderada, mientras que Gessle había tenido éxito con su banda Gyllene Tider, que se había separado después de renombrarse Roxette.

Los éxitos de Roxette

El dúo tuvo éxitos en Suecia , pero no fue hasta que un estudiante de intercambio estadounidense llevó su segundo álbum a Minneapolis y lo entregó a una estación de radio, que se convirtieron en un éxito de boca en boca en los Estados Unidos.

Con el tema The Look en 1989, tuvieron cuatro éxitos número uno en los Estados Unidos: Listen to Your Heart, Joyride y, tal vez el más conocido de todos, la balada de poder It Must Have Been Love, que también alcanzó el número 3 en el Reino Unido y fue incluido en la banda sonora de Pretty Woman.

Cabe destacar que Roxette vendió aproximadamente 75 millones de discos en todo el mundo y grabaría 10 álbumes de estudio; además de que Fredriksson también lanzó ocho álbumes en solitario, tres de los cuales encabezaron las listas suecas donde obtuvo su primer sencillo en solitario en 2008 con Där Du Andas y en mayo de 2018, lanzó un nuevo sencillo, Sing Me a Song, para conmemorar su 60 cumpleaños.

