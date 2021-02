¿Lambda García y su novio terminaron en pleno Día de San Valentín? ¡Entérate!

La revista TVNotas aseguró el día de hoy que el conductor Lambda García y Luja Duhart terminaron su relación sentimental, la cual inició hace ocho meses, esto debido a una serie de videos que el ex participante de La Voz México compartió en su cuenta de Instagram.

En dichos videos, Luja Duhart aseguró que es una persona transparente con sus seguidores de las redes sociales, es por ello que les confesaba que estaba triste pero tranquilo a causa de un momento desagradable que había tenido que vivir en los anteriores días y que algunos fanáticos lo relacionaron con el supuesto truene con Lambda García.

“Buenos días, amanecí con las ganas de compartirles este videito… con la honestidad de que si compartimos lo bueno en redes sociales, ¿por qué no compartir lo no tan bueno? Y es no es que sea ‘no bueno’ pero es un poquito más difícil, que a veces se necesita un poquito como guardar para saber hacia dónde ir”,declaró el cantante en Instagram.

Luja Duhart comparte emotivo mensaje en Instagram y despierta rumores de una ruptura amorosa con Lambda García.

“Las redes sociales a veces nos engañan que todo es color de rosa o color azul y no, la vida está llena de altas y bajas, y ¿por qué no compartir las altas y bajas? Así es la vida, sin filtros, sin pretensiones, sin máscaras, tratar de ser siempre los más honestos con los demás sin hacerle daño a nadie”, añadió Luja Duhart.

“Y aquí estamos dando la sonrisa más grande que se pueda, aprendiendo lecciones, poniéndose sensibles, sentimentales pero así es la vida, les mando un beso enorme”, finalizó el joven de 34 años en el video, mismo que despertó los rumores de que su relación con Lambda García se había terminado y que por dicha razón se encontraba triste.

Luha se presume con Lambda García en Instagram

Luja Duhart desmiente rumores de una separación con Lambda García.

Tras viralizarse la noticia de que Lambda García y Luja Duhart habían terminado su relación sentimental, el joven cantante desmintió su separación con una imagen que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual se muestra a la pareja viendo una serie en la televisión desde la comodidad de su cama.

“¿Hay algo que @revistatvnotas sepa que yo no?”, escribió Luja Duhart junto a la imagen donde presume como fue su cita del Día de San Valentín en compañía de su novio, detalle que fue aplaudido por sus fieles seguidores, quienes le desearon lo mejor para su relación sentimental.

¿Crees que Lambda García y Luja Duhart hacen bonita pareja? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram