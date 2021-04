Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Lambda García y el cantante Luja Duhart habían decidido poner fin a su romance, pero fue hasta ahora que el conductor de Televisa quiso hablar sobre el tema, esto en una reciente entrevista que ofreció al programa ‘Miembros al aire’ de Unicable.

De acuerdo al conductor, su relación con Luja terminó por diferencias que ambos tuvieron como pareja, pero que él fue muy feliz durante el tiempo que duró su relación: “Las relaciones son muy raras el día de hoy, uno quiere comprometerse, la otra persona también quiere comprometerse pero al final no embonan ciertos engranes”.

El conductor de Televisa asegura que su relación con Luja fue una experiencia muy bonita.

Asimismo, el ex novio de Polo Morin aseguró que está en una edad donde ya no quiere hacer las cosas mal: “No estamos en la edad de estar otra vez cag*ndola, ni estamos en la edad de estar buscando estar mal con uno mismo y con la persona con la que estás, entonces creo que hay que ser conscientes y hay que tener la madurez necesaria”.

Lambda García aprendió una importante lección

Por otro lado, el conductor del programa ‘Hoy’ considera que no debió hacer pública su relación con el cantante Luja Duhart, pero asegura que lo hizo porque se sentía muy a gusto con él: “Mi última relación sí fue un poco mediática porque lo compartimos mucho, porque estábamos muy felices y lo que quieras, yo estaba verdaderamente feliz”.

Sin embargo, Lambda señaló que terminar con su novio si le dolió mucho, pues su felicidad acabó de un momento para otro: “Yo no tengo empacho, yo nunca he tenido problemas y pues lo compartía, me sentía feliz y por ese lado fue que me deprimí porque dije: ‘yo estaba tan contento y de repente fue un bye’”.

Por último, Lambda García asegura que aprendió una importante lección de toda esta situación, misma que promete aplicar en su futura relación sentimental: “¿Qué me queda como moraleja en mi siguiente relación? Pues, guárdate un poquito para ti, a lo mejor en ese punto pues soy nuevo en eso”.

Fotografías: Redes Sociales