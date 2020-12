Lambda García revela que le gusta iniciar el año calientito y “cuchareado”

El conductor Lambda García reflexionó sobre lo que ha vivido durante estos meses y confesó los rituales que pone en práctica cada inicio de año.

El integrante del programa Hoy reveló que además de los ritos que hace cada 31 de diciembre, hay un detalle que es el más importante: despertar calientito junto a su pareja de una forma muy especial.

Lambda García hace varios rituales de Año Nuevo

“Salgo con maleta, barro la casa, aviento lentejas, me pongo una moneda en el pie izquierdo, sí tengo mis rituales porque me gustan, me la paso bien y me da mucha risa y pues tengo fe de que alguno de esos sirva”, dijo el artista durante la entrevista concedida al periodista Edén Dorantes.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si le gusta despertar calientito el primero de enero, el ex de Polo Morín confesó con una gran sonrisa:

“Así es, sobre todo eso, así cuchareado”.

Cabe señalar que previo a esta pícara declaración, Lambda reflexionó sobre lo sucedido en este año y manifestó:

“Un 2020 complicado, un 2020 de aprendizaje"...

"Un 2020 de agradecimiento, de cuidarnos, y de saber que nada es para siempre, y tenemos que cuidarnos y hacer las cosas de la mejor forma porque no sabemos qué va a pasar mañana”.

Lambda García revela que le gusta iniciar el año calientito y “cuchareado”

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- Lambda García es criticado en redes sociales ¿Por burlarse de los albañiles?

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.