Lambda García ¿no quiere hablar de su ruptura? pide respeto

Hace unos días trascendió el rumor de que el conductor Lambda García había terminado con su novio luja, sin embargo, la información no ha sido confirmada por el famoso, por lo que a través de redes sociales todo el mundo le está cuestionando la situación.

Sin embargo, parece que ya no pudo más, pues recientemente pidió respeto a su persona, pues los fans “no conocen nada de la situación” y pidió tiempo al tiempo, pues él hablará cuando así lo decida, aunque no dijo específicamente que se trate de su rompimiento.

Fue a través de sus historias de Instagram que el actor compartió su sentir, y suplicó a los fans que sean empáticos con lo que le pasa, pues cada quien tiene sus propios procesos.

“Es un tema que aún no tienen conocimiento, sean empáticos con lo que le pasa al otro, muchas veces no sabemos lo que está en la cabeza de uno, muchas veces uno no quiere compartir”.

El viaje de Lambda García

El conductor de El Programa Hoy se encuentra de viaje en San Miguel de Allende, en compañía de sus amigos Ferka, Christian Estrada entre otros, quienes por cierto, están por ser papás.

Por su parte, la ex pareja del famoso, Luja, también ha revelado en sus redes sociales que no quiere hablar del tema, pero que pronto hará un preguntas y respuestas al respecto, por lo que seguramente pronto sepamos más detalles de esta dramática ruptura.

¿Crees que Lambda García de declaraciones sobre su ruptura con Luja?, ¿Cúal crees que haya sido el motivo de su ruptura?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

