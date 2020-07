Lambda García ¿Fue INFIEL? Así confesó todo ¡Tiembla Polo Morín!

Lambda García es uno de los apuestos actores y conductores de Televisa que destaca también destaca por ser de los apuestos galanes de telenovelas y que actualmente es colaborador del Programa Hoy.

Recientemente Lambda García se sinceró y confesó que ha sido infiel y le han sido infiel, así como también habló un poco de la nueva relación amorosa que tiene hoy en día con el cantante Luja Duhart, ex participante del programa "La Voz México", donde tuvo como coach al cantante español Miguel Bosé.

Resulta que Fernando Lozada y Lambda García estuvieron de invitados en el programa de YouTube "Pinky Promise" de Karla Díaz, integrante de la agrupación JNS, donde respondieron a varias preguntas que el público les hizo.

Uno de los cuestionamientos que más sorprendieron fue el de: ¿Te han puesto el cuerno?, que le preguntaron al ex novio del también actor Polo Morín, a lo que respondió: si me lo han puesto y si lo he puesto.

Yo si de chavito y si más adulto, lo que yo digo es que hay procesos emocionales y procesos de inteligencia emocional en unas personas, ahorita a mis 33 años (de edad) no tengo necesidad de estar poniendo el cuerno porque ya ni me emociona, ya no tengo este apetito sexual irreverente.

Sobre el nuevo amor de Lambda García

Por si fuera poco Lambda García manifestó que hoy en día si está con alguien en una relación amorosa, es porque quiere establecer una relación con esa persona, "porque veo un futuro con alguien, tengo muchos pros, si lo puse (el cuerno), si me lo pusieron, si entendí que es lo que no quiero hacer, si entendí que es lo que no quiero en una relación y ya que lo puse y me lo pusieron, entendí en donde estoy parado yo.

Hay que destacar que desde hace un tiempo Lambda García tiene una relación amorosa con Luja Duhart, con quien se visualiza muchos años a su lado. En sus respectivas redes sociales, ambos comparten varios de los momentos que pasan juntos.

Cabe recordar que Lambda García y Polo Morín terminaron su noviazgo en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte de Lambda. En repetidas ocasiones el actor ha manifestado que Polo y él no terminaron por terceras personas.