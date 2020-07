Lamba García y su novio protagonizan tremenda escena de celos en la calle

¡Qué tóxicos! Lambda García, conductor y actor de teatro, se ha convertido en tendencia de las redes sociales luego de que se diera a conocer un vídeo donde su novio Luis Javier Duhart, mejor conocido como Luja, le hiciera tremenda escena de celos en plena calle.

Hace un par de días te dimos a conocer que Lambda García había tomado la decisión de iniciar una relación sentimental con Luja, quien es conocido por ser cantante y actor de teatro musical, e incluso ambos presumen que su romance iba viento en popa ya que habían decidido adoptar como mascota a un gato que habían encontrado abandonado.

Pero al parecer esto no es así debido a que el cantante, quien fue participante de La Voz México, no pudo evitar su molestia al leer un atrevido comentario que un influencer de nombre Kunno le dejó a su novio en TikTok, en el cual se aprecia al conductor de ‘Hoy’ aconsejar a sus fanáticos no quedarse con las ganas de comer a quien le guste y que puedes ver justo aquí.

Kunno provocó una pelea entre Lambda García y Luja.

Luja hace tremendo desplante a Lambda García

Al darse cuenta que le estaban coqueteando a Lambda García, el joven cantante utilizó sus historias de Instagram para informarle a Kunno que lo estaba vigilando y también dio a conocer que iría a buscar a su novio a las afueras del programa para reclamarle aquel piropo.

Luja se puso celoso pic.twitter.com/OcEuR7bbzS — Saul GC (@SaulGC10694257) July 5, 2020

En las historias se puede ver a Luja recoger al conductor de Hoy, quien fue recibido con un fuerte reclamo en plena calle, mismo que solo pudo ser calmado al darle de regalo unos cacahuates aunque dejó en claro que para la próxima no sería nada fácil calmar sus celos.

Luja no tiene problema en aceptar que es un novio tóxico.

Cabe destacar que en todo momento Luja dejó claro que se trataba de una broma que le estaba haciendo al conductor, quien visiblemente se mira muy feliz a su lado luego de haber vivido una escandalosa relación junto a Polo Morín, con quien no desea volver a trabajar.

Fotografías: Instagram