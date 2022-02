Lalo Mora reaparece y asegura que tocamientos a fans fueron trucos de la cámara

El cantante pidió perdón a las afectadas.

El cantante de regional mexicano Lalo Mora volvió a dar de qué hablar luego de aparecer públicamente y negar los tocamientos sin su consentimiento a varias mujeres del cual fue acusado hace unos meses.

Durante una entrevista para medios del espectáculo, el ‘Rey de Mil Coronas’ aseguró que los videos difundidos sobre los tocamientos a las fans fueron “trucos de cámaras” que se usaron para destrozarlo.

Asimismo, el cantante admitió que el escándalo por acoso que se desató tras la difusión de los videos en redes sociales le afectó emocionalmente, al grado que llegó al llanto, según reveló.

“Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos delante de mi público”, afirmó Lalo Mora.

Volvió renacer tras escándalo

El intérprete de ‘Bonita’ se sinceró y confesó que el escándalo que se desató en redes sociales le afectó emocionalmente. “Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, detalló.

Además, agregó que tras la polémica generada en meses pasados, “volvió a renacer” y dijo que aunque cometió los tocamientos “sin intención”, pidió disculpas en su momento a las mujeres afectadas.

“Esos días no los cuento en mi vida. Volví a nacer y estoy muy contento. Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció”, detalló el famoso.