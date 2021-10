Lalo Mora habla sobre las críticas por tocar el seno de una fan

Lalo Mora habló por primera vez ante medios de comunicación después de la polémica por el video en el que aparece tocando el pecho de una fan sin el consentimiento de esta.

Luego de la indignación en redes sociales que provocó el comportamiento del cantante de música norteña, el ‘Rey de mil coronas’ ofreció una breve entrevista en dónde pidió que lo disculparán y que lo entendieran.

“Ahí me disculpan por todos los medios, me siento apenado”, dijo Lalo Mora en una entrevista telefónica al programa de televisión ‘El Chismorreo’ de Multimedios, y no agregó más detalles sobre las críticas que ha recibido en la última semana.

“Quiero que con toda el alma me comprendas, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video”, agregó para deshacerse de los medios.

Lalo Mora manosea a una fan

En redes sociales ha circulado un video en el que el intérprete de regional mexicano le toca el seno a una fan luego de que ella le pidiera una fotografía, al término de un concierto en California.

El incidente ha trascendido las redes y algunos famosos se han unido a la condena contra este tipo de actitudes, como Carmen Salinas, quien lo llamó “enfermo” y “cochino”, o el periodista Guastavo Adolfo Infante, quien lo tachó de “rabo verde”.

“No lo disculpa nada y no vale arrepentimientos se ve muy aprovechado”; O sea y pide perdón a los medios y no a las víctimas”; “Es bien aprovechado”; “Es un machista”, fueron los comentarios de algunos internautas.

‘El Mijis’ denuncia a Lalo Mora

Pedro Carrizales 'El Mijis' mostró su indignación ante los comportamientos de Lalo Mora.

El diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’, acudió esta semana a la Fiscalía General de la República para denunciar a Lalo Mora por abuso sexual contra sus seguidoras.

El legislador confió en que la FGR investigará el caso, y subrayó que no es la primera vez que Lalo Mora actúa de esta forma con a sus seguidoras, por lo que es necesario tomar medidas para no propagar la violencia contra las mujeres.

