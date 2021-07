Lalo Mora, famoso cantante de música norteña conocido principalmente por haber formado parte del grupo Los Invasores de Nuevo León, se ha convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que se filtraran un par de videos que lo muestran acariciando y besando en la boca a algunas de sus fieles fanáticas.

En los videos podemos ver al cantante estar dentro de una camioneta, en donde recibe a las seguidoras que desean tomarse una foto con él. Sin embargo, el detalle que llamó la atención y que indignó a más de uno es que a algunas de ella las besa de una manera apasionada en la boca e incluso se puede observar cómo intenta tocarles el pecho.

Tunden a Lalo Mora en redes sociales

Dicha situación no fue bien vista por algunos cibernautas, quienes consideran que el intérprete no debería tener tanta cercanía con sus fanáticas ya que se puede mal interpretar. Asimismo, lo critican por no respetar la sana distancia, pues a sus 74 años de edad podría volver a tener sintomas de COVID-19.

“Viejo calenturiento”, “Este señor no escarmienta, ¿no se estaba muriendo de covid?”, “Que horror, se ve que es ‘mano larga’”, “No le vaya a pasar lo mismo que al Chente”, “Él estuvo muy malo por el coronavirus y aún así no se cuida” y “Hasta donde llega el ser humano por el fanatismo” son algunas de las duras críticas que recibió Lalo Mora en Instagram.

¿Quién es Lalo Mora?

Lalo Mora se ha convertido en un importante exponente de la música norteña.

Eduardo Mora Hernández es un destacado cantante y compositor de música norteña. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el artista nacido en Los Ramones inició su carrera musical cantando en bares pero su fama llegó cuando formó parte del grupo Los Invasores de Nuevo León en 1980.

