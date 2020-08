Lalo Mora con complicaciones de Covid-19, ingresa a cuidados intensivos

El cantante Lalo Mora anunció desde hace varios días que fue internado debido a síntomas de covid-19, y tiempo después se confirmó que el famoso padecía la enfermedad, por lo que desde ese momento había pedido a todos sus seguidores que recen por él, para que se mejore pronto.

Sin embargo, en una plática que tuvo con su hijo, aseguró no temerle a la muerte, pues es algo que eventualmente llegará, por lo que sí le tocará, sabría aceptar su destino, pero eso no dejó muy tranquilo a Lalo Mora Jr, quien le había dicho a su papá que no se preocupara.

El hijo del cantante reveló que ingresó a cuidados intensivos, lo cual le ha preocupado mucho, ya que pidió a los fans de intérprete una oración para que se recupere pronto.

"Hoy más que nunca necesita mi padre de todos ustedes, acaba de entrar cuidados intensivos les pido sus oraciones con mucha fe mi gente , hágase tu voluntad señor amén".

Fans apoyan a Lalo Mora

El cantante de música regional tiene 73 años de edad, y entra entre el grupo de riesgo de la enfermedad, por lo que sus fans y familiares se encuentran preocupados, sin embargo, no pierden la esperanza de que el famoso vaya a salir ileso de esta batalla.

Lalo Mora no es el único cantante mexicano que ha sido diagnosticado con Covid-19, pues otras grandes figuras de la música también han sido víctimas de esta enfermedad, como lo es Yoshio, quien lamentablemente falleció como consecuencia del Coronavirus.

Pero también han habido otros famosos que han salido ilesos, como Erika Zaba, Patricio Borguetti, Odalys Ramirez, entre otros, quienes padecieron la enfermedad, y ahora ya la han superado.

Toda la buena vibra de los fans la están enviando a Lalo Mora y a su familia, que pasan por momentos muy complicados ¿Eres fan de este cantante?.