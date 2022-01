Lalo España rompió el silencio sobre la bioserie de "Chespirito"

Lalo España rompió el silencio luego de haber compartido un polémico comentario en las redes sociales con respecto a un casting que realizó y aseguró que solo lo ilusionaron, motivo por el cual aclaró lo ocurrido, ya que los usuarios señalaron que se refería a la bioserie de “Chespirito”.

Y es que, a través de YouTube el actor mexicano compartió su casting de la bioserie, ya que demostró su talento para poder interpretar al gran actor, pero aseguró que está en espera de saber si será el elegido para interpretar al personaje en el nuevo proyecto.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que comenzaron a surgir varios comentarios sobre Lalo, aseguraron que el actor quedó fuera de la bioserie, debido a su polémico mensaje en redes ya que pensaron que se refería a la bioserie, pero fue otro proyecto.

Lalo España aclaró polémico mensaje en redes sociales

El actor comentó que hubo un malentendido ya que él no puso que existían productores, sino que fue otro productor de hace mucho tiempo en Televisa que lo llamó y le bajo la luna y las estrellas, aunque no quiso revelar el nombre, pero reveló que solo se hizo el piloto y no fue requerido.

Con respecto a la bioserie, dijo que optó por subir el video en redes sociales y que gente del casting lo localizó en Instagram y le enviaron una escena para que él la haga, por lo que está emocionado de lo que pueda pasar con la bioserie de "Chespirito". Cabe mencionar que el casting se está lanzando en muchos países.

De igual forma en la entrevista confesó que preparó 6 meses su video y que está a la espera de la decisión, pero si no se queda, aseguró que tocará la puerta con María Antonieta de las Nieves, quien quiere hacer su bioserie y él actor podría interpretar a “Chespirito”.

¿Cuál es el Instagram de Eduardo España?

El actor de Televisa tiene miles de seguidores en Instagram

El comediante mexicano de 50 años de edad aparece en Instagram como "laloespanaoficial" y cuenta con más de 640 mil seguidores en su perfil social. El también productor comparte los proyectos que realiza, aunque ha recibido el cariño de los usuarios por su personaje en la serie "Vecinos".

El actor Lalo España de igual forma ha participado en algunas telenovelas y programas de televisión, pero recientemente aclaró que está en la espera de lo que pueda suceder con el casting que realizó para la bioserie de "Chespirito".

