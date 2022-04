Lalo España recuerda el día que se declaró gay ante su familia

El actor y comediante creció en un entorno muy conservador, lo cual provocó que le costara aceptar sus preferencias sexuales.

Lalo España se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a la nueva y exclusiva entrevista que ofreció a Yordi Rosado para su canal de YouTube. Sin embargo, el momento que llamó la atención fue cuando habló de la ocasión en la que se armó de valor para confesarle a su familia que era gay.

De acuerdo a sus declaraciones, el comediante reveló que ocultó sus preferencias sexuales por temor a ser rechazado e incomprendido por su familia y amigos, además de que creció en un entorno lleno de desinformación y señales machistas, mismo que le hizo pensar por mucho tiempo que estaba fallando y que necesitaba “curarse”.

“Crecí en un contexto donde se dio muchísimo machismo, muchísimo los comentarios homofóbicos, y cosas que me hacían tener miedo; yo pensaba: ‘me voy a curar, estoy confundido’”, declaró Lalo España.

Asimismo, señaló que el libro ‘Papá, mamá, soy gay’ le hizo entender muchas cosas, lo cual le motivó a “salir del closet” cuando tenía 26 años, primero frente a sus amigos y después con sus hermanos, a quienes se lo confesó durante un viaje que él organizó a Guadalajara. Lamentablemente, él no pudo decirle a sus padres debido a que ellos fallecieron antes.

La muerte de Ranferi Aguilar lo motivó a aceptarse

La muerte de su pareja motivo al actor a aceptar su homosexualidad en público.

Fue en junio del 2012 cuando la estrella de Vecinos "salió del closet".

Por otro lado, el actor y comediante, quien en esa misma entrevista confesó que Margara Francisca fue el personaje más censurado de México, recordó el fallecimiento de Ranferi Aguilar, quien fue su pareja y cuya muerte lo motivó a “salir del closet” frente al público cuando ya tenía 40 años de edad.

“Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones… Murió muy joven a los 28 años, fue un proceso de esos que me enseñó que no tenemos la vida de comprada y que hay que estar bien con tus seres queridos”, declaró la estrella de Vecinos, quien mencionó que conoció a quien ha sido su única pareja en la Zona Rosa de la CDMX.

Escuchas las declaraciones del actor y comediante a partir del minuto 1:02:55.

¿Cuántos años tiene Lalo España?

Hoy en día es uno de los comediantes más queridos de la televisión mexicana.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Lalo España tiene 50 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, el actor y comediante nació el 15 de septiembre de 1971 en Guadalajara, Jalisco. El también productor cuenta con una trayectoria artística de casi 30 años y es conocido por dar vida a Germán en la serie Vecinos.

Fotografías: Redes Sociales