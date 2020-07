¿Lali Espósito prepara dueto con Danna Paola? Estas son las señales

Danna Paola es una de las cantantes más exitosas que hay en México, pero Lali Espósito es una de las cantantes más importantes que tiene Argentina, por lo que sin duda esta combinación podría ser perfecta para una canción que se convierta en todo un hit.

Tal parece que sus disqueras han pensado en esta posibilidad, y se comienza a rumorear un posible dueto entre ambas cantantes, sobre todo porque las famosas han ido dando pequeñas señales en sus redes sociales, y a los fans no se les escapa ni una.

Y es que de la nada surgió un gran compañerismo y amistad entre las dos, aun cuando no habría motivo para ello, ya que hasta el momento no han coincidido en eventos, es decir no tienen ninguna foto juntas, y tampoco pertenecen a la misma disquera, lo que reduce su posibilidad de conocerse.

SIn embargo, de pronto hemos visto a la argentina participar en las dinámicas de la mexicana, concretamente en su canción “Contigo”, ella es una de las que aparece en el video musical, en el cual aparecen amigos cercanos de la famosa o personas que han colaborado con ella, como Sebastián Yatra.

¿Lali Espósito revela más detalles?

Tras el estreno de la nueva canción de Danna Paola “No Bailes Sola”, la argentina compartió una historia en su cuenta de instagram con la siguiente frase “Y lo que se viene”, lo que hizo que los fanáticos comenzaron a especular de un posible duo.

Aunque ambas son de diferentes disqueras puede Danna Paola pertenece a Universal Music, y Lali Espósito a Sony Music, no sería la primera vez que dos disqueras se pongan de acuerdo para el beneficio conjunto, por lo pronto nada está confirmado.

Lali Espósito celebró la canción de Danna Paola

Sin embargo, tampoco es la primera vez que “De la nada” la intérprete de Sodio comienza a tener una amistad repentina y luego confirma un dueto, pues lo mismo pasó con la cantante española Lola Indigo.