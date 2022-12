Laisha Wilkins comenta sobre concierto de Bad Bunny y desata la ira del internet

Durante las últimas horas, Laisha Wilkins se ha vuelto tendencia en las diferentes redes sociales debido a un desafortunado comentario que le ha valido las duras críticas de los usuarios de internet, por sus comentarios sobre Bad Bunny.

Y es que como bien se sabe durante el fin de semana, Bad Bunny ofreció conciertos en México, pero estos fueron opacados por la mala organización, la sobreventa y clonación de boletos.

Esto provocó que, como te dijimos en La Verdad Noticias, TicketMaster ofreciera una disculpa pública y asegurara que devolverán el dinero a los afectados, cosa que tomó Laisha Wilkins para hacer un comentario que le valió la ira de los internautas.

Laisha Wilkins enfurece los usuarios de redes

A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit.�� https://t.co/JxKaPt8V36 — ��Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) December 10, 2022

Fue en su cuenta oficial de Twitter donde la actriz hizo un mordaz comentario para despotricar en contra del intérprete de Titi me preguntó, lo que terminó por molestar a los millones de fans del cantante.

“A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit”, escribió la famosa.

Tras esto, varios usuarios se enfrascaron en una discusión con la artista que le valió duras críticas e incluso la llamaron clasista.

Tras esto la actriz afirmó que si escucha música popular, pero nunca a Bad Bunny, pues además de que criticó las letras que usa el puertorriqueño.

“Los artistas que me gustan no tienen público que en un gran porcentaje clona boletos… y no me sorprende con las letras de las canciones”

A pesar de las críticas, la artista se negó a cambiar su postureo y en otros tuits reiteró que los fanáticos del cantante puertorriqueño fueron estafados por comprar boletos en reventa, además de lamentar que sus comentarios sobre el concierto cobraran mayor relevancia que el hecho que no haya vacunas contra del COVID-19.

Te puede interesar: Laisha Wilkins alerta a sus fans al se operada de emergencia

Edad de Laisha Wilkins

Laisha Wilkins tiene 46 años de edad

En los últimos tiempos, Laisha Wilkins se ha vuelto relevante por sus controversiales opiniones en redes sociales, pues en alguna ocasión criticó a Hugo López-Gatell.

A sus 46 años, Laisha ha tenido una prolífica carrera como actriz donde ha participado en Soñadoras junto a Aracely Arámbula, Angélica Vale y Michelle Vieth.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en