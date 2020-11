¿Lagrimas de cocodrilo? Gustavo Adolfo Infante pide disculpas a Beristain

En días recientes, el periodista Gustavo Adolfo Infante se ha visto envuelto en polémica, luego de que se refiriera a la presentadora del programa "Chisme No Like", Elisa Beristain, con los calificativos "gorda" y "mugrosa".

Gustavo Adolfo Infante le dijo "gorda" y "mugrosa"

Esta situación generó que Infante recibiera cientos de críticas a través de redes sociales donde los usuarios lo tacharon de "misógino" y hasta pidieron que lo sacaran de los programas de televisión en los que participa.

Tras la ola de criticas, a Gustavo Adolfo no le quedó de otra más que pedir disculpas públicas a Beristian, y para lo que grabó un video que colgó en su canal de YouTube.

Se dirigió a Elisa Beristain

"Este mensaje es para la señora Elisa Beristain de 'Chisme No Like' y también para si alguna mujer se sintió ofendida o aludida por dos palabras absolutamente inadecuadas que emplee para referirme a ella.

Gustavo Adolfo Infante pide disculpas a Beristain

Estoy muy apenado Elisa por haberte dicho lo que te dije, te ofrezco una disculpa, no fue en ese momento mi intención el lastimarte, estaba enojado porque me estaba peleando a través de un chat con tu compañero, porque no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia con el periodismo que él hace..."

El conductor de "De primera mano" aseguró que durante el año y medio que lleva el programa de Elisa, se la han pasado atacándolo injustificadamente y él se ha quedado callado, pero su comentario fue totalmente fuera de lugar.

Finalmente recalcó que la disculpa era únicamente dirigida a Beristain, pues no se retractaba de todo lo demás que dijo sobre Ceriani. Sigue leyendo La Verdad Noticias para saber más información sobre tus artistas favoritos.

