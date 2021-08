Lady Gaga y Tony Bennet han revelado los detalles de su nuevo álbum "Love for Sale", que sale el 1 de octubre a través de Columbia e Interscope. El disco muestra a Bennett y Gaga cantando composiciones de Cole Porter, incluyendo "I Get a Kick Out of You", que puedes escuchar más adelante en esta nota.

Bennett y Gaga grabaron Love for Sale en los Electric Lady Studios de Nueva York. Según un comunicado de prensa, Bennett había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en el momento de las sesiones. (La familia de Bennett reveló públicamente el diagnóstico en una entrevista de 2021 con AARP The Magazine). Los cantantes lanzaron su última colaboración completa Cheek to Cheek en 2014.

Esta noche, Bennett y Lady Gaga realizarán el primero de dos espectáculos en el Radio City Music Hall. Un comunicado de prensa calificó las actuaciones de Radio City como las "últimas actuaciones de la carrera de [Bennett] en Nueva York".

Gaga y Tony Bennet con "el amor a la venta"

La Verdad Noticias informa que, siete años después del lanzamiento de Cheek to Cheek, su primer proyecto musical conjunto, la pareja presentó el martes la primera canción de su nuevo álbum "Love for Sale": una versión de la clásica melodía de Ethel Merman escrita por Cole Porter "I Get a Kick Out of You."

¿Cuándo sale el nuevo disco de Lady Gaga?

Lady Gaga y Tony Bennett juntos de nuevo; anuncian el álbum "Love for sale".

La canción, el sencillo debut de "Love for Sale", disco que se lanzará el 1 de octubre, presenta el mismo jazz animado que se encuentra en el álbum Cheek to Cheek del dúo, y aterriza como el último de una larga lista de versiones de las canciones de 1934. Grabado previamente por gente como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y más.

Lady Gaga celebró el lanzamiento como parte de las festividades del 95 aniversario de Tony Bennett, que continúan el martes en el primero de dos conciertos en vivo en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. Luego, MTV lanzará el video musical oficial "I Get a Kick Out of You" el viernes a las 12 pm.

