Lady Gaga y Tony Bennett estrenan el álbum 'Love for Sale'

Lady Gaga y Tony Bennett rinden homenaje a Cole Porter en su álbum tributo Love for Sale, el cual se estrenó oficialmente este viernes 1 de octubre.

Esta producción, la cual se convierte en su segundo proyecto colaborativo, fue lanzada a través de Columbia Records/Interscope Records y llega casi siete años después del álbum Cheek to Cheek, estrenado en 2014. Cabe destacar que dicho proyecto fue número uno en las listas de Billboard 200 y Top Jazz Albums de Billboard; además ganó un premio Grammy al Mejor. Álbum Vocal Pop Tradicional en 2015.

Este es el último trabajo de Tony Bennett, quien pone fin a su carrera musical debido al Alzheimer que padece.

Love for Sale fue precedido por los sencillos I Get a Kick Out of You, tema con el cual dio inicio el programa One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga realizado en el Radio City Music Hall de Nueva York en agosto, y una pista que lleva el mismo nombre del disco. Además, se ha anunciado como la última grabación de estudio del legendario cantante de 95 años, quien está enfrentando una dura batalla contra el Alzheimer.

Tracklist de Love for Sale

Ambos artistas derrochan talento en cada una de las doce pistas que conforman este nuevo álbum.

A continuación te presentamos las 12 canciones que conforman el tracklist oficial de Love for Sale, el cual ya puedes escuchar de manera gratuita en la plataforma de Spotify, Apple Music y otros sitios digitales.

It’s De-Lovely Night And Day Love for Sale Do I Love You I’ve Got You Under My Skin I Concentrate On You I Get A Kick Out Of You So In Love Let’s Do It Dream Dancing Just One Of Those Things You’re The Top

Cole Porter, homenajeado por Lady Gaga y Tony Bennett

Cole Porter es homenajeado en el álbum Love for Sale.

Tal y como te mencionamos al principio, Lady Gaga y Tony Bennett le rinden tributo a Cole Porter en el disco Love for Sale. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Cole es un reconocido compositor y letrista de música popular estadounidense, autor de más de mil canciones de comedias y películas musicales.

