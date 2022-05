Lady Gaga tocará en el Hersheypark Stadium este verano.

Lady Gaga se va de Las Vegas para la etapa norteamericana de su 'The Chromatica Ball' y hará una parada el 28 de agosto en el Hersheypark Stadium.

La gira de 20 conciertos promete ser un espectáculo pop de Lady Gaga a gran escala con los éxitos favoritos de los fanáticos y las primeras presentaciones públicas en vivo del álbum Chromatica 2020, ganador de un Grammy.

Lady Gaga también acaba de lanzar su último sencillo "Hold My Hand", incluido en la nueva película Top Gun: Maverick, que tiene la intención de presentar en vivo durante la gira.

Lady Gaga donará las ganancias de sus conciertos

La Verdad Noticias informa que, para todos los espectáculos estadounidenses incluidos en 'The Chromatica Ball Tour', se donará $1 de cada boleto vendido a la Fundación Born This Way.

Fundada por Lady Gaga y su madre Cynthia Germanotta en 2012, la Fundación Born This Way se compromete a apoyar el bienestar de los jóvenes y trabajar con ellos para construir un mundo más amable y valiente. la fundación trabaja con jóvenes para construir comunidades que proporcionen recursos accesibles, fomenten conexiones genuinas e impulsen la acción.

¿Quién es Lady Gaga?

Lady Gaga, ganadora de un premio de la Academia, un Globo de Oro y 12 premios Grammy, es una artista e intérprete única en su clase. Ha acumulado 36 millones de ventas globales de álbumes, 60 mil millones de reproducciones y 393 millones en consumo de canciones, lo que la convierte en una de las músicas con más ventas de todos los tiempos.

Gaga es también una de las mayores fuerzas vivas en las redes sociales con más de 55 millones de seguidores en Facebook, más de 84 millones de seguidores en Twitter y más de 51 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

