¿Lady Gaga tiene hijos?

En el nuevo programa de Apple TV, producido por el Príncipe Harry y Oprah, Lady Gaga se sinceró sobre el embarazo que tuvo a los 19 años, como consecuencia de haber sufrido el abuso sexual de un productor de música.

Aunque la cantante no entró en detalles sobre cómo perdió el bebé, sí comentó que fue una experiencia muy dolorosa, e incluso, tuvo que recibir tratamiento médico hasta años después de su violación porque las sensaciones de dolor y malestar eran recurrentes.

"Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina de la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma porque estaba siendo abusada”, explicó Gaga de 35 años.

¿Lady Gaga quiere tener hijos?

Gaga espera tener muchos hijos en el futuro

La respuesta a esta difícil pregunta es un rotundo sí. La superestrella ha dicho en entrevistas que espera tener algunas, o muchas, pequeñas y pequeños Gagas en el futuro, pese a la terrible experiencia que te revelamos en La Verdad Noticias.

"Realmente espero que cuando tenga una niña un día, o un niño, y vean a mamá maquillarse, tengan la misma experiencia que yo [...] De hecho, quiero tener toneladas de hijos. Creo que al menos tres", le dijo a Allure.

La diva del pop agregó que: "Tener mis propios hijos será como tener tres pequeños monstruos conmigo en todo momento", pero que "probablemente no serán fanáticos" de su música y que ella quiere "vivir una vida familiar", como cualquier otro padre.

Aunque Lady Gaga todavía no tiene hijos propios, asegura que disfruta de ser la “Mother Monster” para todos sus fans así como de crear música, ya que no tiene planeado retirarse pronto de la industria.

"Más música, no se retirará pronto ... todo tipo de música diferente", explicó Lady Gaga en un video de 27 minutos. "Quiero hacer más películas, quiero tener bebés y quiero seguir convirtiendo al gigante que es Haus Laboratories en la empresa de maquillaje de mis sueños".

