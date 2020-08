Lady Gaga sorprende con nuevo programa en Apple Music ¿RADIO GAGA?/Foto: La Tercera

Con su álbum de baile Chromatica ampliando las listas de música desde su lanzamiento en mayo, Lady Gaga ahora está preparando un programa de radio dedicado al género en Apple Music, y no, no tendrá el nombre de la famosa canción de Queen. En realidad se llamará “Gaga Radio” y se estrena el viernes 7 de agosto a las 11 a.m. PST, con nuevos episodios todos los viernes.

"Las últimas semanas he estado descubriendo diferentes formas en casa de que puedo servir a lo que llamaría la comunidad global singular", dijo Gaga en un comunicado.

"Una que creo que es de naturaleza amable, otra que creo que es muy especial para mi corazón y creo para los corazones de muchos. Y por eso he estado pensando en todas las formas en que puedo ser alguien que contribuya a la sociedad y al mundo. Estoy súper emocionada, emocionada de tener este espectáculo y esta oportunidad de tocar una increíble mezcla de música cada semana", compartió la cantante.

¿De qué tratará el nuevo programa de Lady Gaga?

Los futuros invitados al nuevo show de entrevistas de Gaga serán extraídos del reino de "los DJ, divas y productores que la inspiraron y que ayudaron a dar vida a 'Chromatica'", dijo Apple Music, y agregó que cada entrega del espectáculo incluirá una mezcla exclusiva de uno de esos invitados del episodio.

Los extractos publicados con anticipación desde el debut del viernes tienen a Gaga describiendo la realización de su reciente álbum en términos emocionales y dramáticos.

"'Chromatica' para mí fue el portal que tú y yo abrimos en el estudio donde abríamos el portal y yo decía: 'Está bien, talento, creatividad, voz desde arriba, señal desde arriba, entra dentro de mí, dime qué decir, dime qué hacer ', y sobre todo fue lo que realmente estaba sintiendo ”, dice en una conversación con BloodPop.

Stefani Joanne Angelina Germanotta ahora también tendrá su propio show de radio como Billie Eilish en la misma plataforma de música. Ambas estrellas han usado este medio para tener un contacto más cercano con sus fanáticos/Foto: Venus Media

“Realmente solo me podían pasar dos cosas en un día determinado. Podría escribir una canción y tú estarías allí para capturarla, o estaría arriba en el porche y no escribiría la canción. Solo miraba al cielo abierto y fumaba cigarrillos en cadena y lloraba”.

Con el éxito de la cantante en la música es seguro que los millones de fans estarán felices de conocer cuáles fueron las inspiraciones que tuvo Gaga para crear su nuevo disco. ¿Escucharás el nuevo programa de radio de la intérprete?