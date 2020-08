Lady Gaga se sincera sobre tomar antipsicóticos: “Sé que tengo problemas mentales”

Lady Gaga se sentó con Zane Lowe en mayo para una amplia entrevista sobre Chromatica, su salud mental y más, pero recientemente han resurgido clips de su chat para la estación de radio Beats 1 de Apple Music.

Lady Gaga de 34 años explicó que toma olanzapina, también conocida como Zyprexa, porque lucha con "problemas mentales" como resultado de haber sido violada cuando era adolescente.

Lady Gaga revela el "tornado de dolor" causado por la agresión sexual y problemas de salud mental

En un momento durante su conversación, Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, profundizó sobre la medicación antipsicótica que toma, revelando cómo inspiró una de las pistas de su nuevo álbum.

"Escribí una canción en Chromatica llamada 911, y se trata de un antipsicótico que tomo y es porque no siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar medicamentos para detener el proceso que ocurre".

"Sé que tengo problemas mentales y sé que a veces pueden hacerme no funcional como humano".

Lady Gaga inspira "Chromatica" en su salud mental

La protagonista de A Star Is Born también habló sobre cómo ha enfrentado estos "problemas" al abusar del alcohol, que en parte inspiró la letra de su canción con Ariana Grande, Rain On Me:

“Y sabes de lo que también es una metáfora, es la cantidad de alcohol que estaba bebiendo para adormecerme. "Prefiero estar seco", prefiero no beber, pero todavía no he muerto. 'Todavía estoy vivo, llueva sobre mí', como, 'Está bien, seguiré bebiendo'".

“He flirteado con la idea de la sobriedad. Todavía no llegué allí, pero coqueteé con eso a lo largo del álbum. Es algo que surgió como resultado de que intenté superar el dolor que estaba sintiendo. Pero parte de mi proceso de curación fue: 'Bueno, puedo arremeterme todos los días por seguir bebiendo, o simplemente puedo estar feliz de seguir vivo y seguir adelante y sentirme lo suficientemente bien'. soy lo suficientemente bueno ... soy perfectamente imperfecto", explicó Lady Gaga.

La estrella del pop se abrió por primera vez con Oprah Winfrey el año pasado sobre sus condiciones de salud mental y traumas pasados, detallando un "brote psicótico" que la llevó a la sala de emergencias:

“Fue una de las peores cosas que me ha pasado. No entendía lo que estaba pasando, porque todo mi cuerpo se entumeció; Me disocié completamente. Estaba gritando, y luego él [su psiquiatra] me calmó y me dio medicamentos para cuando eso suceda".

¡Las experiencias de Lady Gaga suenan tan aterradoras! Estamos muy contentos de que haya encontrado el equilibrio adecuado de medicamentos ahora.