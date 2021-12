Lady Gaga revela si interpretaría a algún personaje en el MCU

La actriz y cantante Lady Gaga se encuentra en una de las posiciones más aclamadas en el mundo del espectáculo, pues tras el éxito de ‘House of Gucci, se ha vuelto una de las estrellas más influyentes del momento.

Debido a esto, las entrevistas a la estrella no se detienen, y durante una de esas se le cuestionó sobre un tema sobre el que nadie le había preguntado, sin embargo era uno de los que todos querían saber.

Resulta que la famosa actriz y cantante reveló si está en sus planes incorporarse al universo cinematográfico de Marvel, y su respuesta dejó aún más ansiosos a sus fans por que no confirmó ni desmintió el hecho.

Lady Gaga habla sobre su llegada a Marvel

Durante una entrevista, Lady Gaga fue cuestionada por la revista Variety sobre la posibilidad de que ingresara al MCU, a lo que simplemente respondió que no lo descarta de sus planes pero tiene estrictas condiciones para esto.

De acuerdo a lo que dijo Lady Gaga, para que acepte un papel el guión tendría que ser excepcional al igual que la historia, pues no está interesada en proyectos que no tengan algo significativo que decir, prueba de eso fue su papel en House Of Gucci, uno de sus mejores trabajos hasta el momento.

Lady Gaga podría ser una mutante en el MCU

La villana Emma Frost sería el personaje ideal para Lady Gaga

Como te informamos en La Verdad Noticias, Harry Styles interpretará al hermano de Thanos en una próxima película, lo que abrió la puerta a que cantantes ingresen a Marvel y por eso surgió la intriga sobre Lady Gaga, ya que muchos creen que sería una adición ideal.

Mientras tanto la posible llegada de Lady Gaga a Marvel sigue en incógnito y no han habido más declaraciones sobre el tema, aunque en los próximos meses podrían haber sorpresas respecto a este tema, ya que se dice que podría darle una excelente interpretación a la mutante Emma Frost.

