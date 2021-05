Lady Gaga revela que quedó embarazada de un productor que la violó a los 19 años

Lady Gaga se está volviendo a sincerar sobre ser una sobreviviente de agresión sexual durante el primer episodio de la nueva serie sobre salud mental de Oprah y el príncipe Harry, The Me You Can't See.

Gaga participa en el episodio de estreno de la nueva serie sin guión de Apple TV + de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, The Me You Can't See, que se lanza el viernes 21 de mayo y presenta conversaciones sobre salud mental.

Durante su segmento, la estrella del pop compartió detalles de un momento en que descubrió que estaba embarazada después de tener relaciones sexuales no consensuales con un productor de música. Te presentamos los detalles en La Verdad Noticias.

Lady Gaga revela embarazo tras agresión sexual

Gaga revela que tuvo un "brote psicótico" tras la violación

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y dije que no. Me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me congelé", recordó la ganadora del Oscar.

La cantante de 35 años fue al hospital para buscar tratamiento para el dolor físico años después de haber sido violada, y dijo que la sensación recurrente de dolor intenso que se convierte en entumecimiento le resulta familiar.

"Me di cuenta que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina de la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma porque estaba siendo abusada", y agregó, "Estuve encerrada en un estudio durante meses".

En el episodio de The Me You Can't See, Lady Gaga también explicó que decidió no nombrar al productor porque nunca quiere volver a enfrentarse a él, y continuó compartiendo que la industria es abusiva y peligrosa e incluso llegó a tener un brote psicótico por la violación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.