Lady Gaga revela los crueles abusos que sufrió en su juventud

Lady Gaga es una de las estrellas de las que más se habla en las últimas semanas, pues todo se debe a la gran hazaña que realizó el mes pasado, pues gracias a su película “A star is born” logró conseguir su primer Oscar por “Mejor canción original” gracias a su tema “Shallow” que fue la banda sonora de la cinta.

Aunque no todo se trata de éxito, pues ahora la talentosa cantante reveló el sufrimiento que vivió durante su juventud antes de conseguir fama mundial.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, el cual es el nombre real de Lady Gaga, siempre ha sido destacada desde su inicio en el mundo de la música, ya que sus temas siempre causaron polémica, pero también resultaban ser muy exitosos, pues desde el lanzamiento de su primer tema “Just dance” no ha dejado de cosechar éxitos.

Aunque no siempre fue así, pues durante sus inicios fue víctima de constantes abusos y bullying.

La talentosa cantante, ahora ganadora de un Oscar, relató cómo durante sus primeros años sufrió muchos abusos y ataques por parte de compañeros de su universidad en Nueva York, quienes constantemente la humillaban, llegando al grado de crear una página llamada “Stefani Germanotta nunca serás famosa” Pues a el resto de sus compañeras no les agradaba en lo absoluto que la joven Lady Gaga cantara y tocara piano en bares locales, cuando apenas tenía 18 años.

Aunque ese no fue el inicio, ya que desde su infancia sufrió bullying, incluso en el convento Sagrado Corazón donde la inscribieron sus padres, pues ahí noto la crueldad en los niños, quienes siempre se referían a ella como “Lesbiana” y “Zorra”

Así mismo, a pesar de todo el daño que recibió jamás se dio por vencida, y la joven que antes era destrozada día con día con ataques e insultos hoy es acreedora de codiciados premios en eventos como los Grammys, los BAFTA, Golden Globes y ahora un Oscar.

Ahora, años después la famosa cantante se ha posicionado como una de las estrellas pop más exitosas de todos los tiempos, pero el éxito no se le subió a la cabeza, pues sabe que como ella miles de personas pasan por esa situación, por lo que siempre le aconseja a sus fans que jamás se rindan y nunca dejen de perseguir sus sueños, pues durante su discurso de aceptación del Oscar, le dedicó a sus fans las siguientes palabras:

"A ti que estás en tu casa viendo desde tu sillón, lo único que tengo que decirte es que esto es trabajo duro de muchísimo tiempo. No se trata de ganar, se trata de no rendirte. Si tienes un sueño lucha por él, hay una disciplina para la pasión. No se trata de las veces que te caigas o te rechacen, se trata de pararte, de ser valiente y de seguir adelante".