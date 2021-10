Lady Gaga recuerda el momento en que Tony Bennett recordó su nombre

En el episodio del domingo de 60 Minutes , Lady Gaga habló con Anderson Cooper sobre la actuación reciente con el legendario cantante Tony Bennett , quien está luchando contra un diagnóstico de Alzheimer, y el momento emotivo en el que dijo su nombre en el escenario por primera vez "en mucho tiempo".

Lady Gaga se unió a Bennett en el escenario en agosto para dos shows en el Radio City Music Hall en honor a su 95 cumpleaños y posiblemente su última presentación ante una multitud.

Bennett y Lady Gaga lanzaron un álbum en 2014 titulado Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!, y recientemente Lady Gaga y Tony Bennett estrenaron el álbum 'Love for Sale'.

El representante de Bennett confirmó a The Hollywood Reporter que el segundo álbum colaborativo del cantante con Lady Gaga, Love for Sale, será su último álbum de estudio y que no reanudaría su agenda de giras.

El momento de Lady Gaga y Tony Bennett

Bennett y su familia revelaron en febrero que le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en 2016.

En su reunión con Cooper, Lady Gaga dijo que durante los ensayos previos a los espectáculos, Bennett no la llamó por su nombre. Ella explicó:

"Durante las primeras semanas que vi a Tony desde COVID, me llamó 'cariño', pero no estaba segura de que supiera quién era yo".

La cantante de "Born This Way" explicó que en los ensayos encontró nuevas formas de conectarse con Bennett haciendo preguntas simples, ya que la enfermedad cerebral de la cantante afecta la memoria.

Ella dice que le preguntaría si quería practicar una de sus canciones y él respondería fácilmente. “Cuando suena esa música [chasquea los dedos], le pasa algo”, dijo. "Él sabe exactamente lo que está haciendo y lo que es importante para mí, en realidad, es asegurarse de que no me interponga en eso".

Pero el día de la actuación, Bennett sorprendió a Lady Gaga en un momento sentimental. 60 Minutes mostró un clip de Bennett presentando a Lady Gaga por su nombre cuando apareció en el escenario. “Es la primera vez que Tony dice mi nombre en mucho tiempo”, recordó. “Tuve que mantenerlo unido porque teníamos un show con entradas agotadas y tengo un trabajo que hacer. Pero te lo diré cuando salí al escenario y me dijo: 'Es Lady Gaga', mi amigo me vio. Fue muy especial ".

Cuando llegó el momento de que Bennett saliera del escenario, Lady Gaga se le acercó y le dijo: “'Sr. Bennett, sería un honor para mí poder acompañarlo fuera del escenario. Y él dijo: 'Está bien'. Y lo hice. Y simplemente ser la mujer que lo sacó del escenario, eso es suficiente para mí ".

Lady Gaga le dijo a Cooper que la actuación final de Bennett no es una "historia triste", sino "emocional". “Es difícil ver a alguien cambiar”, dijo. “Creo que lo que ha sido hermoso sobre esto y lo que ha sido un desafío es ver cómo le afecta de alguna manera, pero ver cómo no afecta su talento. Creo que realmente impulsó algo para darle al mundo el regalo de saber que las cosas pueden cambiar y aún puedes ser magnífico ".

La esposa de Bennett, Susan, también fue entrevistada para el segmento y confirmó que su esposo aún la reconoce a ella y a sus hijos. “Somos bendecidos de muchas maneras. Es muy dulce ”, dijo. También le dijo a Cooper que Bennett no está al tanto de su diagnóstico ("Él no sabe que lo tiene", dijo), pero Bennett aún conoce la letra de sus canciones. Como explicó Cooper, puede cantar una melodía sin tarjetas de referencia ni partituras.

El Dr. Gayatri Devi, neurólogo de Bennett, dijo en el segmento que el icónico músico también recuerda quién es. "Porque es un artista ... Él sabe que es Tony Bennett", explicó Devi. "Y sabe cómo comportarse como Tony Bennett".

Devi dijo que Bennett puede recordar su profesión y sus canciones porque esa información permanece en "un área de su cerebro que le da verdadero significado y propósito a su vida". Ella continuó: “La música se encuentra en diferentes partes del cerebro, incluidas las partes del cerebro que se ocupan de las emociones. Y, por lo tanto, es fácil sentirse conmovido cuando lo escuchas ".

Ella agregó: “Eso es cierto para muchas personas excelentes, que tienen una pasión absoluta que las guía y todo lo demás es secundario. Y para Tony, siempre ha sido música. Por eso, no es de extrañar que su cerebro se haya construido a sí mismo en torno a su música ". Lo cierto es que Lady Gaga ha sido pieza clave para Tony Bennett.

