Lady Gaga nominada para tres categorías en los Grammys 2020 ¡Talentazo!

Siendo el 20 de noviembre el día en que finalmente se dió a conocer la larga lista de artistas en ser nominados a los Grammys del 26 de enero del 2020, fue Lady Gaga una de las personalidades en presumir de la mejor manera sus tres nominaciones para los premios, demostrando que aún le queda mucho por dar en la industria musical.

La famosa cantante de “Poker Face” no esperaba una nominación por parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, ya que durante el 2019 no había estado tan activa en el mundo de la música, siendo su pasada entrega junto con el talentoso actor y cantante Bradley Cooper el motivo por el que recibió la atención de la academia.

Sus canciones dentro de la película “A Star is Born”, fueron las que le concedieron a Lady Gaga varios lugares en diferentes categorías de los esperados premios, de tal forma que en sus redes sociales recordó algunos de los momentos más emotivos durante su presentaciones con Bradley Cooper con motivo de promocionar su película y álbum musical.

Las categorías fueron, para ‘Canción del año’ con “Always Remember Us This Way”, “I'll Never Love Again” (Versión de película) como ‘Mejor Canción escrita para medios visuales’ y con el álbum “A Star Is Born” a ‘Mejor banda sonora para medios visuales’, de tal forma que la cantante de Bad Romance mostró su felicidad en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Si bien, Lady Gaga se ha convertido en una verdadera estrella del mundo de la música, siendo recordada como la nueva Madonna, actualmente su estilo ha ido evolucionando desde sus inicios en el 2001, cuando llegó a conquistar el escenario con una impresionante fuerza, la cual ahora es un impresionante talento con sus cuerdas vocales.

