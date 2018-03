Lady Gaga lucha contra la Fibromialgia

A unos cuantos días de su estreno oficial, Netflix ha lanzado el primer tráiler del documental de Lady Gaga, Gaga: Five Foot Two, el cual muestra la faceta de la cantante no solo en el lado profesional y familiar, sino también su lucha contra la fibromialgia, enfermedad que la ha orillado a cancelar parte de su gira mundial. En el video, aparece una Lady Gaga gustosa de hacer su trabajo, de disfrutar cada momento, de despegar los pies de la tierra para lanzarse a luchar contra lo que sea, incluso con una enfermedad que le genera un fuerte dolor en todo el cuerpo. Después, en un breve lapso se ve cómo le inyectan una serie de medicamentos a la cantante para controlar un poco el dolor. https://www.youtube.com/watch?v=IxI1iOi0t-c En la descripción del documental, aparece como “Un revelador documental de una parte de Lady Gaga que jamás se ha visto”, pero también menciona “sus momentos más vulnerables” por la fibromialgia. Gaga: Five Foot Two se estrenará este 22 de septiembre. Apenas hace un par de semanas, antes de todo lo ocurrido, la producción se proyectó en el Festival de Cine de Toronto. Posteriormente la intérprete de “Póker Face” tuvo que cancelar su presentación en el festival de Brasil, Riot Fest 2017 a causa de los dolores crónicos. Pero por si esto fuera poco, también canceló sus shows en Europa. No obstante, a través de sus redes sociales aseguró que hará todo lo posible para estar al 100 y seguir con su tour Joanne, el cual concluye el 18 de diciembre con un concierto en California.

