Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci, tras las críticas de Patrizia Gucci

Los fanáticos esperan con ansias a la excéntrica cantante en el papel de Reggiana, pero ante las críticas de Patrizia Gucci, Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci.

Luego que se diera a conocer el segundo tráiler de ‘House of Gucci’, la intérprete de ‘Born this way’ respondió en una entrevista para Vogue sobre los comentarios que la mismísima la viuda de Gucci hizo contra ella.

Como se recordará en La Verdad Noticias, hace unos días Lady Gaga impactó con su figura al posar desnuda para la revista Vogue, fotografías que colocó en su cuenta de Instagram. Pero en la entrevista para la famosa revista, Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci y la manera en la que lo hizo cautiva.

¿Qué dijo Patrizia Reggiani de Gaga?

“Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando”

Patrizia Reggiani dijo sobre la ganadora del Oscar, que estaba muy molesta porque Lady Gaga nunca se acercó a ella para conocerla. De hecho la familia pidió respeto al legado de la casa de moda en película “House of Gucci”.

“Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad para venir a conocerme”, dijo Patrizia.

“No es una cuestión económica, pues no obtendré ni un centavo de la película". "Es una cuestión de sentido común y de respeto”, sentencio la viuda de Gucci.

Aunque estas palabras fueron dichas hace algunos meses, fue ahora que Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci.

Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci

“Nunca me rompí, me quedé con ella” así fue como Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci.

Si bien, hay incontables razones por la que actores a menudo se encuentran con los personajes de la vida real que están interpretando, y en el caso del nuevo proyecto de Gaga no ha recibido precisamente elogios de la ‘viuda negra’ italiana, Patrizia Reggiani, quien asesinara a su esposo, el famoso Maurizio Gucci.

Es por ello que Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci: “Solo sentí que podía hacer justicia a esta historia si la abordaba con la mirada de una mujer curiosa que estaba interesada en poseer un espíritu periodístico"... "Lo que significa que nadie me iba a decir quién era Patrizia Gucci. Ni siquiera Patrizia Gucci".

“No quería nada que tuviera una opinión que influyera en mi pensamiento de alguna manera”, Gaga.

Tanto es así, que Lady Gaga se encarnó tanto en la mujer que interpretaría que se tiñó el cabello y se sumergió en un acento y se dedicó a la fotografía, de lo cual dijo:

“No tengo evidencia de que Patrizia fuera fotógrafa, pero pensé como ejercicio, y encontrando sus intereses en la vida, que me convirtiera en fotógrafa, así que tomé mi cámara y apuntaba en todos los lugares a los que iba. Me di cuenta de que a Patrizia le encantaban las cosas bonitas. Si algo no era bonito, lo borraba”.

Para interpretar a la famosa viuda de Gucci, Gaga por nueve meses habló delante y detrás de las cámaras con acento.

“Nunca me rompí, me quedé con ella”.

De hecho estaba tan metida en el personaje que Gaga dijo que sufrió “alguna dificultada psicológica” hacia el final de la filmación.

“Estaba en mi habitación de hotel, viviendo y hablando como Reggiani, o estaba en el set, viviendo y hablando como ella”. Gaga recordó que un día en Italia salió con un sombrero para dar un paseo y dado que no había realizado una caminata en meses entró en pánico.

Fue así, sin cero opinión negativa, y contrario a lo que Patrizia dijo, Lady Gaga le responde a la viuda de Gucci sobre la manera en la que quiso interpretar a la mujer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!