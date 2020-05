¿Lady Gaga le dedicó una canción a su ex, Christian Carino en Chromatica?/Foto: José Cárdenas

La cantante de 34 años lanzó su esperado nuevo álbum este viernes. Mientras los fanáticos zumbaban sobre una serie de canciones, hubo una melodía en particular que pareció provocar especulaciones. Después de escuchar la canción "Fun Tonight", los oyentes comenzaron a preguntarse si el éxito fue sobre el ex Christian Carino de Mother Monster.

"Amas a los paparazzi, amas la fama/Aunque sabes que me causa dolor", cantó Gaga en un verso. "Siento que estoy en el infierno de una prisión/Meto las manos a través de las barras de acero y grito/¿Qué pasa ahora? No estoy bien/Y si grito, te alejas/Cuando estoy triste, solo quieres jugar/ya tuve suficiente/¿por qué me quedo?".

La intérprete de "Stupid Love" ha estrenado su nuevo disco, el número seis en su carrera como cantante y el que se podría convertir en uno de los más exitosos del año/Foto: CNN en Español

En el coro, ella también gritó: "Sí, puedo verlo en tu cara/No crees que he subido de peso/Tal vez es hora de que digamos adiós porque/Me siento de la manera que me siento me siento contigo/no me estoy divirtiendo esta noche".

No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a tuitear sobre la canción. "'Fun Tonight' [es] 100% sobre Carino ...", escribió un usuario de las redes sociales. "¿Cómo se atrevía a hacer que nuestra chica se sintiera así?".

I’m not tweeting cuz I can’t stop crying I’m so happy. Thank you ��! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/yNNHCOmBD9 — Lady Gaga (@ladygaga) May 29, 2020

"Gaga puede ser un poco críptica con sus referencias de relación, pero ¿podemos estar de acuerdo en que 'Fun Tonight' trata sobre Carino?" agregó otro. "Me encanta la sombra de Carino en 'Fun Tonight'", tuiteó un tercero. Gaga aún no ha confirmado públicamente de quién se trata la canción.

La relación de Gaga con Carino

Como recordarán los fanáticos, la ganadora del Grammy y el agente de talentos provocaron por primera vez rumores de romance en 2017. Gaga confirmó su compromiso en 2018. Sin embargo, se separaron en 2019.

Gaga ahora está saliendo con Michael Polanksy. De hecho, la estrella de "Born This Way" recientemente se refirió a él como el " amor de mi vida". Para escuchar "Fun Tonight", mira el video de arriba.