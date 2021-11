Lady Gaga le da consejo a Britney Spears tras recuperar su libertad

Luego que Britney Spears habló por primera vez tras recuperar su “libertad” tras el fin de su tutela, ahora la cantante Lady Gaga se manifestó al respecto y hasta le brindó un sabio consejo a la princesa del pop. ¿Qué le dijo? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Recordemos que desde el pasado viernes, la cantante recuperó el control de su vida, luego que la jueza Brenda Penny acordó poner fin a los 13 años de tutela legal y económica que pesaban sobre Spears.

Tras la decisión de la juez, la cantante celebró su libertad con la primera copa de champagne en años, junto a su prometido, Sam Asghari. Fue el mismo novio de la cantante quien compartió en su cuenta de Instagram un video de la pareja festejando desde el auto.

Lady Gaga le da consejo a Britney Spears

Gaga celebró la libertad de la cantante.

Durante un encuentro con el programa Entertainment Tonight, Gaga declaró respecto a la situación legal por la que se encuentra la princesa del pop, “me preocupo por ella y le deseo lo mejor. Y estoy muy feliz de que por fin pueda tener el futuro que ella desee”.

Pese a que se negó a dar detalles sobre su relación personal con Spears, Gaga resaltó que la salud mental es un ámbito muy delicado del que depende el bienestar integral de las personas y con el que, por tanto, no se puede jugar.

"No me gusta hablar sobre mis relaciones privadas con la gente, pero sí hay algo que quiero decir: la salud mental es muy importante y no debería usarse para atacar a los demás", expresó la intérprete de 'Poker Face' haciendo referencia a las burlas, críticas y demás comentarios ofensivos contra Spears que se han hecho por más de una década.

¿Qué le pasó a Britney en 2008?

Spears fue hospitalizada por problemas relacionados con la custodia de sus hijos

El 3 de enero de 2008, Spears fue hospitalizada por problemas relacionados con la custodia de sus hijos, que más tarde perdió. Un mes después, en febrero, un tribunal de Los Ángeles otorga la tutela temporal al padre de Spears, Jamie Spears, después de que Spears es llevada a un hospital y se considera que no puede cuidar de sí misma.

Y fue el 12 de noviembre de este año que una jueza puso fin a la tutela del patrimonio de Britney Spears, devolviéndole a la cantante de 39 años de edad su libertad personal y financiera tras más de una década.

