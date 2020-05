Lady Gaga le avergonzaba que la vieran con Ariana Grande durante la colaboración 'Chromatica'

Lady Gaga en una amplia entrevista con Apple Music el jueves 21 de mayo, la cantante hizo una profunda inmersión en la creación de su próximo álbum de estudio “Chromatica”, que está programado su lanzamiento el 29 de mayo después de ser rechazado debido a la crisis mundial por la pandemia.

Además de repasar las historias de origen de varias pistas del álbum, Gaga trata de trabajar con Ariana Grande en "Rain on Me", trabajando con el mentor Elton John, con la idea de la sobriedad, y una nueva canción que aborda la agresión sexual a manos de un productor musical no identificado.

Lady Gaga en entrevista con Apple Music

"Ha sido un momento muy difícil para mucha gente, y detuvimos el lanzamiento del disco y todo lo que estábamos haciendo porque realmente quería ser más específica en su momento", dijo Gaga a Zane Lowe de Apple Radio. "Quería hacer algo para ayudar al mundo, que estaba muy enfocado. Y trabajar con la Organización Mundial de la Salud y el Ciudadano Global fue una forma de hablar sobre la amabilidad y las cosas en las que creo, de una manera muy enfocada, en lugar de una forma más abstracta, que para mí es lo que es Chromatica ".

Gaga describe el álbum como una "hermosa abstracción" de su percepción del mundo, incluida la imaginería literal de red vs. azul en el video "Stupid Love", que dice que es indicativo de las divisiones globales que estamos experimentando ahora. Y aunque ahora estamos separados debido a COVID-19, Gaga espera que Little Monsters en todo el mundo la siga a su último "portal creativo al otro reino" y sienta el amor.

Lady Gaga en entrevista con Apple Music

Como le dijo recientemente a una amiga: "No puedo esperar para bailar con la gente con esta música; no puedo esperar para ir a cualquier espacio con un montón de gente y explotar lo más alto posible para mostrarles cuánto Los amo. " Porque para ella, el álbum es el primer paso personal hacia la aceptación radical, pero también, espera, una fuente de "inspiración para las personas que necesitan curación a través de la felicidad, a través del baile".

Gaga desglosa varias pistas, incluyendo "SINE From Above", que según ella es una onda de sonido que la ayudó a bailar para salir del álbum. También habló sobre "Babilonia", que habla de chismes, una niebla tóxica que solía dirigir su vida y hacerla sentir pequeña.

Lady Gaga en una amplia entrevista con Apple Music

En cuanto a su colaboración con Grande en "Rain on Me", Gaga dice que fue una verdadera conexión, que comienza ella preguntándole a Ariana qué necesitaba y cómo quería proceder. "Le dije:" Está bien, ahora todo lo que te importa mientras cantas, quiero que lo olvides y cantes. Y, por cierto, mientras haces eso, voy a bailar delante de ti ", recordó. Ariana se sintió abrumada por las exigencias de Gaga, diciendo: “No puedo, no puedo, no sé cómo” hicimos una pausa que ayudó a construir un puente entre ellas después de que Gaga decidió alejarse y salir del estudio "Ella era tan persistente. Intentaba una y otra vez ser mi amiga. Y yo estaba demasiado avergonzada que me viera porque no quería proyectar toda esta negatividad en algo que era curativo y tan hermoso, eventualmente ella me llamó y me dijo ¿Te estás escondiendo? "Cuando Ariana entró al estudio, yo todavía estaba llorando y ella no. Y ella dijo: 'Estarás bien. Llámame; aquí está mi número”

Finalmente lo hizo y cantó con una increíble voz sintiéndose diferente. Y fue el momento en el que logramos esa conexión entre artistas y nos sentimos identificadas, después de eso floreció una gran amistad”. Gaga dice que los fanáticos verán a Ariana Grande hacer cosas que nunca antes había hecho en el video de la canción.

Lady Gaga entrevista con Apple Music

La cantante también revela que la canción "Free Woman" es una canción rara que hace referencia a su género, pero lo hace para ayudarla a enfrentar lo que ella dice que fue una agresión sexual. "Fui agredida sexualmente por un productor musical. Esto agravó todos mis sentimientos sobre la vida, los sentimientos sobre el mundo, los sentimientos sobre la industria, lo que tuve que comprometer y superar para llegar a donde estoy", dice. "Y tuve que ponerlo allí. Y cuando finalmente pude celebrarlo, dije: '¿Sabes qué? No soy nada sin una mano firme. No soy nada a menos que sepa que puedo.' Todavía soy algo si no tengo un hombre. Soy una mujer libre ".

La entrevista también toca a Gaga trabajando con su mentor, John, y apoyando a artistas más jóvenes, incluido Billie Eilish, a quien le escribió una carta como un gesto de amor. "Amo a todos estos artistas más jóvenes. Estoy allí para ti. Te amo. No estoy compitiendo con nadie", dice ella. "Quiero que todos ganen. Soy un apoyo. Quiero apoyar y amar, pero así es como me siento sobre el mundo, Zane. En general, siento que mi rebelión en la vida es como ser una molestia para las personas. ".