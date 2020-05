Lady Gaga lanza Chromatica TV para promocionar su nuevo álbum musical

Lady Gaga continúa revelando más detalles de su nuevo álbum musical ya que el día de hoy se ha habilitado a nivel internacional un sitio web denominado “Chromatica TV”, el cual será una alternativa para que la cantante y su equipo puedan dar promoción a su más reciente trabajo musical en la cuarentena por el coronavirus.

Fanáticos de Lady Gaga han podido conocer más detalles de este nuevo sitio web, el cual se caracterizará por ofrecer diversas aplicaciones, salas de chat donde podrán platicar acerca de la cantante y su música así como permitir que todos los visitantes puedan personalizar su avatar.

De igual manera se sabe que “Chromatica TV” fue registrado el pasado 16 de mayo por el equipo de la cantante y estará disponible en la web solo por un año; por el momento el acceso al portal se encuentra restringido ya que no hay una opción de registro y el link redirecciona a una página que te pide un e-mail y una contraseña pero se espera que este se libere con el lanzamiento del disco.

Lady Gaga es la nueva chica del clima

El día de hoy se ha revelado un nuevo vídeo en Youtube que se titula “Lady Gaga & Ariana Grande Are The Chromatica Weather Girls” en donde ambas cantantes simulan ser las chicas de clima y así poder hablar acerca de “Rain On Me”, su más reciente colaboración musical y que ha logrado ser todo un éxito en las listas de popularidad más importantes de todo el mundo.

Chromatica de Lady Gaga será estrenado muy pronto

“Chromatica” se convertirá en el sexto álbum de estudio de la cantante Lady Gaga y todo lo que se sabe hasta el momento es que la versión estándar incluirá dieciséis canciones, entre las que se incluyen colaboraciones con Ariana Grande, Elton John y la agrupación femenina surcoreana BlackPink, mismas que estarán disponibles en plataformas digitales el próximo 29 de mayo

