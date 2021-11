Lady Gaga es la última superestrella en enganchar portadas dobles para la biblia de la moda. La estrella pop, de 35 años, está al frente de la edición de diciembre de British Vogue, así como de la edición de noviembre de Vogue Italia, en una sesión al desnudo del famoso fotógrafo Steven Meisel.

El editor en jefe de British Vogue, Edward Enninful, quien diseñó la colcha de Gaga, dijo que quería vestirla con "algo fabuloso", una descripción precisa del look de Schiaparelli Haute Couture que luce en la portada de la revista británica, que se inspiró en un “impactante” botella de perfume de los años 30 de los archivos de la casa de moda.

El vestido dorado y glamoroso de la estrella de "House of Gucci" fue diseñado con un salmonete azul eléctrico, maquillaje de ojos violeta brillante y una mancha de lápiz labial rojo brillante, agregando aún más dramatismo a la ecuación. En ese mismo tenor, Lady Gaga luce impactante como Patrizia en el nuevo teaser de 'House of Gucci'.

Lady Gaga modela alta costura para Vogue

Lady Gaga impacta con su figura al posar desnuda para la revista Vogue.

Dentro de la edición de Vogue, Lady Gaga modela la más alta costura de alto octanaje, desde una colorida chaqueta de torero de retazos con uno de los ahora característicos pezones dorados de Schiaparelli hasta una explosión de volantes de tul rosa y blanco de Tomo Koizumi.

La cantante de "Shallow" incluso se desnudó para una foto sensual, posando desnuda en el suelo con una morena cardada y algunos de sus muchos tatuajes a la vista. "Lo que sea que me ponga", le dijo al equipo en su prueba para el rodaje, "estaré sirviendo el doloroso glamour italiano desde dentro".

Gaga está lista para el estreno de "House of Gucci"

La Verdad Noticias informa que, House of Gucci, la nueva película de Lady Gaga, estrenó su primer tráiler recientemente. House of Gucci es una película que tratará de un drama y crimen dirigido por Ridley Scott, basada en el libro “The House of Gucci: A sensational Story of Muder, Maness, Glamour and Greed”, escrito por Sara Gay Forden.

Esta pieza cinematográfica contará la historia del asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa. Cuenta con la participación de Lady Gaga, así como actores de la talla de Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons, Jack Huston y Reeve Carney.

