Lady Gaga hace ÍNTIMA confesión sobre Bradley Cooper ¿Es el papá? (FOTOS)

Los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas de ‘‘A Star is born’’ no dejan de sonar en la prensa de espectáculos, luego de que se supiera la noticia de la separación de Irina Shayk y Bradley Cooper.

El posible amorío entre Cooper y Gaga es noticia en tantos los medios que mencionaban que fue debido a eso que Irina no pudo más y tomó la decisión de separarse del actor a pesar de tener una hija en común.

La cantante Lady Gaga comentó que se ‘‘volvió loca’’ al escuchar a Bradley cantar en la última entrega de los Oscar, como parte de una entrevista con Vanidades, donde la artista no tuvo más que sólo palabras de elogio para su amigo.

Para esa misma entrevista reveló que el actor le susurraba al oído con la intención de ayudarle con su interpretación en la cinta ‘‘A Star is born’’, donde comentó además que Bradley es un director de cine increíble y que había actuado antes, pero nunca en un rol protagónico y fue emocionante verlo trabajar cada día:

Al parecer resulta que si existio un romance secreto por parte de Lady Gaga y Bradley Cooper y el resultado fue un bebé en camino pic.twitter.com/wdPhQYHeZj — David Rojas (@juandavidroja17) 2 de julio de 2019

“Me encantó actuar en el ambiente que él creó. Dirige con precisión y su visión resulta tan abierta que el equipo podía ver cómo se movían los engranajes en cada cambio, incluso cuando él actuaba. Pero sí, me susurraba palabras como “Tony” o “asesina”, incluso “ninja”.

Pero eso no fue todo, pues Lady Gaga contó que Cooper no quería que usara maquillaje durante las grabaciones, algo que le resultó todo un reto y hasta en alguna ocasión él mismo le limpió el exceso que llevaba:

“Él no quería que usara una gota de maquillaje, y durante la prueba de cámaras, incluso, me limpió lo poco que llevaba. No pude hacer trampa. Hasta me teñí el pelo de mi color original antes de empezar a filmar porque quería meterme de lleno en el personaje.”

Lady Gaga también expresó que su trabajo fue todo un desafío, pero también le dio libertad, pues siempre ha admirado a Bradley y estaba entusiasmada por trabajar con un actor de su calibre, por lo que quería darlo todo, cada gota de sangre, todo su miedo y vergüenza, su olor, amor y amabilidad.

¿ROMANCE Y BEBÉ? Rumor bomba: una revista sensacionalista asegura que Lady Gaga estaría embarazada de Bradley Cooper https://t.co/YeNyj0VUcy — Ciudad Magazine (@ciudad_magazine) 2 de julio de 2019

Tal parece que con esta nueva revelación por parte de la cantante los rumores sobre un embarazo siguen generando controversia, incluso hay quienes aseguran que ella oculta su panza y que Irina habría terminado con Cooper debido al fruto del romance con la cantante.

Cabe destacar que una fuente cercana a los artistas comentó que: “Todo el mundo dice que Gaga está radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre es Bradley. Estamos esperando a que ella haga el anuncio formal”.

