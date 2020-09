Lady Gaga habla sobre Ariana Grande y lo difícil que le es hacer nuevas amigas

Lady Gaga elogió a su amiga Ariana Grande, con quien además colaboró para escribir e interpretar el sencillo ‘Rain on Me’, que encabeza las listas de éxitos desde hace varias semanas.

Gaga se refirió de muy buena manera sobre Ariana y dijo que “amo a esa chica”, pero también hizo mención de lo difícil que puede ser para las mujeres de la industria del entretenimiento hacer nuevas amigas.

Lady y Ariana lanzaron su canción juntas acompañada de un video en el que ambas bailan en una tierra postapocalíptica mientras intentan mantener la esperanza y brillaron en su actuación durante los MTV Video Music Awards 2020, dando refuerzo a su amistad.

Sin embargo, durante una entrevista con CBS Sunday Morning, la intérprete de “Poker Face”, de 34 años, le dijo a su entrevistador: “¿Sabes lo difícil que es hacer una amiga en este negocio? En este negocio, tener una amiga es como ver volar a un cerdo”, agregó.

Lady Gaga y Ariana Grande son como hermanas

El coreógrafo de toda la vida de Gaga, Richy Jackson, estuvo de acuerdo con su evaluación de Ariana y le dijo a People que las artistas se volvieron 'como hermanas' mientras trabajaban en el video Rain On Me.

"Ari se permitió venir a nuestro mundo", continuó.

La cantante de Thank U, Next 'habló con Gaga sobre cómo esta vio el video, cómo vio la moda, el cabello, el maquillaje, el baile', dijo. "Ella era realmente libre de entrar en House of Gaga y actuar y dar lo mejor de sí misma, a través de nuestros ojos, a través de nuestra lente y a través de nuestra coreografía".

Lady Gaga se llevó 5 premios de los VMA 2020, mientras que Ariana obtuvo 4

Luego de que ambas ganaron varias de sus múltiples nominaciones en los VMA 2020, Gaga afirmó que ella y Ariana son “verdaderamente hermanas del alma”. Al recibir su primer premio, dijo: 'Chica, esto es para nosotros. Ambos pasamos por algunas cosas juntos, pero estábamos dispuestas a compartir eso con los demás. Ari, te amo '

Lady Gaga acaba de lanzar el video de “911”, la última propuesta audiovisual de su más reciente álbum “Chromatica”, con el que tiene una gira pendiente una vez que termine la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.