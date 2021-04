Lady Gaga, quien interpreta a Patrizia Reggiani en el próximo drama criminal biográfico sobre la participación de Reggiani en el asesinato de su ex esposo Maurizio Gucci en 1995, parecía estar filmando una escena importante de la película en fotos del set en Roma, Italia, el jueves.

Gaga, de 35 años, usó un vestido de novia para la escena (aparentemente relatando las nupcias de Reggiani con Gucci en 1973). El vestido presentaba una silueta en forma de A, detalles florales en todas partes, un dobladillo alto-bajo, escote corazón y una superposición transparente de manga larga.

Lady Gaga en vestido de novia

Lady Gaga filma escena de boda para la película House of Gucci

Terminó el look con tacones blancos nacarados, un collar y aretes discretos, y un velo hasta el suelo usado sobre un elegante peinado.

Película House of Gucci

Lady Gaga filma escena de boda para la película House of Gucci

House of Gucci sigue la historia de Maurizio (Adam Driver), el jefe de la casa de moda Gucci, su ex esposa Reggiani, y las secuelas de su muerte después de que Reggiani contratara a un sicario para matarlo en 1995.

El drama dirigido por Ridley Scott se está filmando actualmente en Italia, y las fotos de Driver, Gaga y Jared Leto (quien interpreta al diseñador de moda Paolo Gucci) del set solo se han sumado al entusiasmo que rodea a la tan esperada película.

El mes pasado, Gaga enloqueció a Internet cuando compartió el primer vistazo a House of Gucci en Instagram. La actriz y cantante lució un suéter de cuello alto negro, pantalón negro, un cinturón negro y collares, aretes y brazaletes de oro mientras se encontraba junto a Driver en los Alpes italianos.

El actor de Marriage Story, de 37 años, vestía un suéter beige de cuello alto y salopettes blancas con las mangas atadas a la cintura, así como anteojos negros de montura ancha, mientras sonreía y rodeaba a su coprotagonista con el brazo.

Desde entonces, se han publicado varias fotos más, incluidas las de un Leto irreconocible, de 49 años, disfrazado, Driver y Gaga en un scooter eléctrico, Gaga al volante de un automóvil antiguo mientras Driver bebe una bebida cerca, y más.

La película está basada en la novela The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed de Sara Gay Forden. También está protagonizada por Al Pacino, Jack Huston, Reeve Carney y Jeremy Irons.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

