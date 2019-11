Lady Gaga es confirmada como ¡La viuda negra!

Lady Gaga es la artista de la que todo el mundo está hablando, pues desde su victoria en los Oscar a mejor canción por ‘Shallow’ la cantante no ha dejado de triunfar en el mundo de los espectáculos.

Recientemente Lady Gaga estuvo en el ojo del huracán tras las revelaciones de su madre Cynthia Germanotta, quien reveló que la cantante lucha con trastornos psicológicos como la bipolaridad.

Ahora Lady Gaga disipa el escándalo de esta declaración con la revelación de su nuevo proyecto, ya que aparentemente su increíble actuación en ‘A star is born’ le abrió las puertas a Hollywood y el mundo del cine.

Será la viuda negra

La famosa intérprete acaba de ser confirmada para el papel de Patrizia Reggiani, la ex esposa del famoso Maurizio Gucci, quien fue jefe de la marca Gucci hasta el año 1993 cuando vendió todas sus acciones por 170 millones de dólares.

Lady Gaga será la encargada de darle vida al personaje en el filme que será dirigido por el famoso cineasta Ridley Scott, y aparentemente se enfocará en la polémica personalidad.

Cabe destacar que esta mujer fue bautizada como ‘La viuda negra’ después de conspiró para asesinar a la ex pareja de Maurizio Gucci en Italia, por lo que el magnate la abandonó después de 12 años de matrimonio y fue aprisionada.

Una historia impresionante

El proyecto, que estará basado en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" comenzará con su producción después de que Ridley Scott concluya su trabajo en ‘The last duel’.

Aun no hay una fecha definida para el estreno de esta producción, la cual aun no se sabe si se tratará de una película o una serie de televisión, pero de lo que si estamos seguros es que sin duda causará un gran impacto.

