Lady Gaga emociona a la comunidad LGBT con un impactante discurso

/img/2019/06/28/lady_gaga_enciende_stonewall.jpg

Lady Gaga no solo se caracteriza por su talento, o por su extravagancia, sino que también se caracteriza por ser vocera de los derechos a las personas LGBT, pues en muchas ocasiones ha usado su voz para dar voz a aquellos que necesitan ser escuchados.

En ese sentido, Lady Gaga asistió a una manifestación en el marco del día del orgullo LGBT, por lo que se hizo presente un número incontable de personas en dicha manifestación.

La manifestación fue parte de un evento del orgullo mundial en Nueva York, y conmemoró que en 1969 se levantara stonewall, debido a que clientes un bar gay de Greenwich Village se manifestaron desafiando el acoso policial.

Tras ese hecho histórico se lleva a cabo la marcha LGBT y la conmemoración cada 28 de junio, convirtiéndose en el día mundial por la igualdad de los derechos LGBT.

“Born this way” se ha convertido en todo un himno para la comunidad LGBT, esta canción que le valió un Grammy a Lady Gaga, fue interpretada por la propia artista en la marcha de stonewall.

Lady Gaga propició un contundente mensaje, en el que hizo notar su ímpetu, asegurando que ya era suficiente.

Además, la cantante vistió una chaqueta con la bandera arcoíris, representante del movimiento Gay.

“Puede que algunas personas no me consideren parte de esta comunidad, pese a que a veces me gustan las chicas. Nunca degradará la lucha que han soportado. Tienen poder. Son muy, muy poderosos y espero que sientan ese poder hoy” declaró Lady Gaga.

Te puede interesar: Lady Gaga: de cantante a súperheroe del Universo Marvel ¡INCREÍBLE!

No cabe duda que la cantante se ha mostrado muy empática con toda la comunidad LGBT, y la comunidad la considera como una de sus principales voceras.